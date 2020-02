Sembrando Vida, contra cambio climático

Con la puesta en marcha del Acuerdo de París este 2020, México planteará aumentar su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la captura de carbono en las plantaciones de árboles del programa Sembrando Vida —compensando lo que genere la nueva refinería de Dos Bocas—, así como la restauración de bosques y conservación de ecosistemas, informó Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

“Estamos trabajando con los programas nuevos, como Sembrado Vida, para cuantificar la captura de carbono y además aumentar nuestra ambición de reducción de gases de efecto invernadero al meter no solamente la siembra, sino que se trabajen los suelos degradados que estaban emitiendo.

“Tenemos que hacer compensaciones en áreas donde vemos que el país no va a reducir mucho, creemos que el sector agropecuario, el cuidado de los bosques y la restauración de ecosistemas va a ser nuestro gran instrumento para reducir emisiones de aquí a 2030”.

Sobre las emisiones que arrojará la nueva refinería de Dos Bocas, dijo que ese proyecto tiene que verse desde un enfoque político que tenía que tomarse para el desarrollo del país.

“Importamos más de 80 por ciento de gasolinas y diésel que utilizamos, el que se haga una refinería no va a hacer que se queme más gasolinas, claro que el proceso de refinar trae emisiones con las que no contábamos (antes del Acuerdo de París), pero se está viendo más como sustitución de importaciones; no es que sea de las medidas ideales, pero son las que un país como el nuestro está tomando en consideración de las situaciones políticas”, apuntó.

Explicó que tras la entrada en vigor del acuerdo en 2016 y su ratificación, a partir de este año se pone en marcha el cumplimiento de los compromisos, mismos que serán revisados para llegar a nuevas metas más ambiciosas de reducción que serán presentadas en el contexto de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en Glasgow, a celebrarse del 9 al 19 de noviembre de este 2020.

“El sexenio pasado se tuvo un compromiso de reducción de emisiones que estuvo cerca de alcanzar, se disminuyeron cerca de las 83 toneladas que se habían propuesto, por lo que estamos revisando cuáles son las barreras y mejores vías para que se pueda cumplir, el compromiso fue reducir 22 por ciento de gases y 51 por ciento de carbono negro”.

Detalló que la disminución de 22 por ciento representa que si en 2015 se generaron 665 millones de toneladas de CO2, en 2030 no debemos de pasar las 762 millones de toneladas.

Indicó que en breve se anunciara un periodo de consulta con diversos actores para escuchar sus propuestas que contribuyan a aumentar la ambición de reducción de emisiones; adelantó que uno de sectores que se incluirán son “ la eficiencia energética en la cual nos vamos a meter mucho ahora”.