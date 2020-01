Se registra sismo fuerte en Acapulco, perceptible en Puebla | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Esta tarde se registró un sismo de intensidad fuerte cerca de Acapulco, Guerrero. El Sismológico Nacional detalló que el reporte Preliminar: SISMO Magnitud 5.1 Loc 31 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 29/01/20 17:17:47 Lat 16.74 Lon -100.18 Pf 10 km

Protección Civil Municipal de Puebla, dio a conocer que el sismo fue detectado el 29-ene-20 a las 17:17:55 hrs. Y NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Algunos usuarios en redes sociales en Puebla, señalaron que sí percibieron el sismo pero en menor magnitud.

Por medio de la red de Sky Alert se pudo dar a conocer que el sismo se había percibido de una intensidad FUERTE.

