Se mata tras golpear a su esposa

Un masculino decidió ahorcarse en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Antorcha Popular, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, después de golpear brutalmente a su esposa y pensar que la había matado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la mañana de este sábado, en la colonia antes mencionada; ahí llegó el hoy occiso quien hasta el momento no ha sido identificado, sin embargo, dentro del domicilio empezó a discutir con su cónyuge, al paso de los minutos y al calor de la discusión, el hombre decidió golpearla hasta dejarla inconsciente.

Al ver que no respondía, creyó que la había matado, por lo que se encerró en su habitación, consiguió una cuerda, la ató a una estructura del mismo inmueble y terminó por colgarse, hasta perder la vida en cuestión de minutos; aún se desconoce cuánto tiempo transcurrió para que la única persona que se encontraba en el lugar, es decir su esposa, se percatara del trágico episodio, no obstante, ya no pudo rescatarlo.

A pesar de que pidió auxilio a los vecinos, y estos dieron aviso al número de emergencia (911), fue demasiado tarde, toda vez que en su llegada de paramédicos del grupo SUMA, ya nada pudieron hacer dado que el cuerpo no presentaba signos vitales, por lo que dieron parte al Servicio Médico Forense (Semefo) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Información extraoficial indica, que la mujer fue trasladada al hospital regional con sede en Izúcar de Matamoros, quien recibió atención inmediata por las lesiones que presentaba, hasta el cierre de información su estado de salud se encuentra reservado. Finalmente el cuerpo sin vida fue enviado al anfiteatro del municipio de Atlixco para la necropsia de ley y dar inicio con la carpeta de investigación de este hombre.