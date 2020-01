Se autoimponen «toque de queda», locatarios de la federal Puebla- Tehuacán

Ante el miedo de sufrir un asalto, como ya es recurrente en el tramo de la carretera federal Puebla-Tehuacán que va del entronque de Amalucan al Periférico Ecológico, locatarios de esa zona, desde hace siete meses, han decidido cerrar sus negocios a temprana hora. Pese a que uniformados tanto de la policía municipal de Puebla como de Amozoc de Mota, patrullan ocasionalmente la vialidad, los atracos a comercio siguen ocurriendo a plena luz del día, por lo que los afectados urgen vigilancia de forma constante.

“La verdad yo sí me siento muy insegura, tengo miedo de que me asalten, todos ya cerramos temprano. A veces por necesidad, me quedo un poco más tarde pero el temor es permanente”, contó a El Sol de Puebla, la dueña de una fonda ubicada en el citado tramo carretero, y que incluso, el pasado 24 de diciembre, estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia, por parte de dos sujetos empistolados y a bordo de una motocicleta.

Sin embargo, los hampones, al notar que por ahí circulaba una camioneta con custodios de una empresa de valores, desistieron de su objetivo y optaron por escapar de la zona.

Aunque los locatarios no cuentan con algún tipo de chat vecinal u organización para enfrentar a los delincuentes, en algo sí han coincidido, cerrar las puertas de sus negocios entre las 18 y 19 horas, a más tardar; algunos otros, por cuestiones mismas de trabajo, se han aventurado a cerrar incluso a las 20 horas.

Sumado a la anterior, como medida preventiva, los dueños de algunos de los establecimientos comerciales localizados en la citada vialidad, también han recurrido a la colocación de rejas o protecciones metálicas, con las que consideran, se sienten un poco más seguros.

“Los robos a negocio aquí son constantes, principalmente en la plaza Chapultepec, y además de que muchos ya cerramos a una hora considerable, en nuestro caso, también optamos por colocar rejas metálicas, que de algo nos ha de servir”, expresó otro entrevistado que por seguridad pidió el anonimato.

Asimismo, durante la estancia de este medio en la zona, se observó que tantos policías municipales de Puebla como de Amozoc de Mota, realizan patrullaje ocasionales en la citada vialidad; mientras que los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla recorren toda la avenida Independencia desde el entronque de Amalucan hasta Casa Blanca, Amozoc, los elementos adscritos al municipio de Amozoc de Mota hacen lo mismo, pero sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, desde antes de Periférico Ecológico hasta Casa Blanca, precisamente a la altura de plaza Chapultepec.

Sin embargo, lo anterior parece no importarles a los delincuentes, ya que, a plena luz del día, y frente a los ojos incluso de guardias de seguridad privada, la tarde del pasado martes, asaltaron la casa de empeño First Cash, de Casa Blanca, llevándose consigo joyas y aparatos electrónicos para después huir a bordo de un vehículo particular.

HECHOS DELICTIVOS OCURRIDOS EN LA ZONA

La noche del 27 de junio de 2019, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue asesinado tras salir del cajero automático de Bancomer y abordar su unidad particular. La víctima fue interceptada en el estacionamiento de la Gran Bodega, ubicada sobre la carretera federal a Tehuacán y la calle Manuel Alonso, de la colonia Santa Margarita en Amozoc de Mota.

Días después, el 4 de julio de 2019, un grupo de sujetos empistolados se apoderó de más de 200 teléfonos celulares, así como varios pares de zapatos tras asaltar la tienda Coppel de plaza Chapultepec. Horas después, la policía detuvo a dos hombres y una mujer, está última empleada de la citada tienda departamental, como presuntos responsables de los hechos.

Para la noche del 18 de septiembre del mismo año, la misma sucursal Coppel nuevamente fue blanco de la delincuencia. En esta ocasión, fueron tres sujetos con pistolas, mazos, martillos y barretas, quienes llegaron a causar pánico y destrozos al interior de la tienda departamental. Los hampones lograron romper las vitrinas y llevarse alrededor de cien equipos celulares, sin que se lograra ubicar a los asaltantes.

Asimismo, el 14 de diciembre de 2019, entre seis y diez sujetos armados irrumpieron por tercera ocasión a Coppel de la plaza Chapultepec, donde desataron una balacera, sembrando terror y pánico entre clientes y trabajadores para luego apoderarse de decenas de equipos telefónicos y después huir.

En tanto, el pasado 20 de diciembre, un grupo de ladrones, empuñando armas de fuego hicieron de las suyas, pero ahora en agravio de la tienda Elektra de Plazas Amalucan, en avenida Tecamachalco y plazuela del Calvario. Ahí, sometieron a sus víctimas para luego dirigirse a las vitrinas, romperlas y apoderarse de las decenas de equipos celulares de diversas marcas. Pese a la movilización de la policía, tampoco se logró ubicar a los delincuentes.