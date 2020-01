Se accidenta poblano y muere en Cuernavaca, Morelos

Un poblano de 23 años de edad, murió tras sufrir un accidente en Cuernavaca, Morelos. Luego de que familiares y amigos, lo buscaran por redes sociales desde finales de diciembre de 2019, se supo que el joven se encontraba gravemente herido en un hospital de Cuernavaca; sin embargo, la víctima no resistió y murió, siendo trasladado, velado y sepultado en Puebla, la semana pasada.

Se trata de Francisco de Jesús N, quien de acuerdo con una publicación que circuló en redes sociales, tras sufrir un accidente, fue abandonado por un supuesto amigo en el hospital Center de Vista Hermosa, sin que se supiera nada sobre su familia.

“Necesito de su ayuda para compartir, por favor. Hay un chico que tuvo un accidente y se encuentra muy grave en Cuernavaca, en el hospital Center de Vista Hermosa, él es de Puebla, les pido que me ayuden a difundir para que encuentren rápido a sus familiares ya que está muy grave”, escribió una usuaria de Facebook, la cual incluso compartió la fotografía de la credencial del INE del joven, en la cual, claramente se podía apreciar que el herido contaba con su domicilio en el fraccionamiento Héroes de Puebla.

Gracias a la movilización en redes sociales, familiares de Francisco se enteraron de lo ocurrido, conociéndose el pasado 1 de enero que este había fallecido.

“Al llegar la noche me duermo esperanzado que al despertar me dirán que todo fue una pesadilla y verte a lado mío. Por las tardes pregunto por ti esperanzado a que me digan que estás bien, pero la triste realidad es que te cortaron tus alitas ya que eras como un Águila volabas tan alto que nadie te alcanzaba, libre, andando de un lugar a otro sin miedo a nada. Saber que mi fiel compañero, mi hermano, el que siempre me prestó su hombro para llorar, hoy ya no está”, publicó un familiar de la víctima.

De tal manera, que el joven fue velado en la funeraria Valle de los Ángeles, donde familiares y amigos le dieron el último adiós para posteriormente sepultarlo en un panteón de la capital.