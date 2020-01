SB XIV: Estadísticas que informan (Y no sirven para nada)

Adivinar el juego es imposible ¿cierto? discutir con los fans acérrimos de los equipos en juego o con sus detractores es pérdida de tiempo, entonces… ¿Cómo se hace un análisis del Super Bowl? Con los fríos números estadísticos. Por supuesto que informan, con ellos hasta quien no siguió la temporada podrá deducir objetivamente que este juego está súper parejo, tanto, que en Las Vegas han jugado con ambos equipos como posibles favoritos pero siempre por UN solo punto de diferencia. Eso técnicamente es un empate, es el más parejo en años, para los apostadores no es un buen caso porque no paga mucho, pero para los que nos gusta este deporte per se, esto es lo mejor que puede pasar.

Regresando a las estadísticas, ahí comparto algunas sabiendo que el día de juego no sirven para nada a los equipos. Si no te interesan puedes brincarte a las conclusiones al final:

Contrastes: KC es la mejor ofensiva del playoff y SF la mejor defensiva. La defensiva de SF es débil contra la carrera de QB’s y Mahomes ha corrido más de 50 yds por juego en el playoff donde no lleva intercepción, lanza más pases largos y sus WR son más rápidos, pero SF tiene el mejor perímetro vs pase de la liga. El QB Garoppolo es muy rápido sacando el balón pero lo interceptan más y KC es la quinta mejor defensiva en intercepciones. SF tiene el segundo mejor juego terrestre de la NFL mientras KC tiene de las peores defensivas contra carrera (#26) aunque lograron un gran ajuste controlando al RB Titán, D. Henry. La línea defensiva de SF tiene la mejor presión al QB rival y aunque KC no figura tanto ahí, el DE, F. Clark lleva 6 capturas en el playoff. KC es mejor convirtiendo terceros downs y SF es líder en detenerlos. SF provoca muchas entregas de balón pero su ofensiva lo entrega más que KC.

En cuanto a coaches: A. Reid tiene toda la experiencia en playoffs pero nunca ha ganado el SB. En SF K. Shanahan es novato en SB como head, fue coordinador con Atlanta en la peor derrota de la historia (vs Pats) pero hoy… Tiene a Mike, su padre, como asesor y él ganó dos Lombardis con Denver. Se enfrentan los mejores TE’s de la liga, Kelce por KC y Kittle para SF, ambos excelentes bloqueadores. Pateadores: R. Gould de SF con 75% de aciertos y 13 goles sin fallar, H. Butker de KC 90% y 11 goles sin fallar.

Hay miles de datos adicionales, pero todo queda atrás, el Súper Domingo lo definirán el valor, la concentración, los nervios, la resiliencia y el hambre de triunfo de cada jugador. Evitar entregar el balón es clave y los coaches deberán presentar un esquema muy original para sorprender al rival, tal como lo hicieron ambos en sus finales de conferencia donde cambiaron sus estilos para ganar.

En el papel veo con ventaja a SF hombre por hombre y en fortaleza física, sin embargo noto más variantes, como velocidad en perímetro y un mejor QB en KC. Las defensivas y los errores definirán el juego. Si KC anota primero y obliga a SF a lanzar no creo que los alcancen. Si SF anota antes y establece su juego terrestre, no le permitirá el balón ni muchos puntos a Kansas y así ganará, pero, es pura especulación, nada de esto sirve, el juego es, afortunadamente, un verdadero albur. El SB pasado se esperaba que fuera un récord de anotaciones, y lo fue, pero al revés con los menos puntos de la historia. A ver qué nos resulta, solo deseo que… ¡Sea un gran juego!

Y de ahí… A lo que sigue

Herberto de la Rosa

beto@eluno.mx