Santiago Arau: Rulfo me inspira; no puedo termnar Cien años de soledad

El fotógrafo Santiago Arau (Ciudad de México, 1980) es chilango por excelencia, apenas en diciembre presentó Territorios en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, algo que jamás se imaginó tener.

Desde pequeño supo que vivir con una cámara en mano era lo suyo, pero lo increíble de su trabajo está en esas imágenes de México que ha capturado desde las alturas y que lo llevaron a un viaje de autoconocimiento, que al final ha durado más de siete años. Además, sus fotografías se han expuesto en España, EU, Filipinas y hasta en Venecia.

Para este fotógrafo que se considera alegre y fan definitivo de los tacos, vencer los miedos es imprescindible, gracias a eso logró adentrarse en una aventura que lo hizo romper sus propios paradigmas y descubrir cada rincón del país con una cámara, aunque también con drones.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

Estoy muy agradecido porque me pagan por hacer lo que me gusta, además gracias a mi trabajo he podido crecer personalmente, todo lo que vi en mis viajes estos años cambió mi forma de ver las cosas, la forma en la que quiero vivir, en lo que consumo, lo que aprendo y hasta descubrir lo que me espanta.

¿Quiénes son tus fotógrafos mexicanos favoritos?

Emmanuel Lubezki, Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Ignacio López, Lola Álvarez Bravo… son muchos.

¿Por qué decidiste hacer un libro de fotografía?

En realidad la primera base fue para un trabajo que me comisionaron para la Bienal de Arquitectura de Venecia, y un día un amigo mío, Diego Rabasa, de la editorial Sexto Piso, me dijo que con ese archivo se podría hacer algo mucho más importante que vivir en Twitter, Instagram o Internet, entonces me propuso que presentáramos este proyecto.

¿Cómo empezó este viaje por México?

Cuando Diego me dijo eso y nos aceptaron el proyecto, puse un mapa del país en mi estudio y empecé a poner tachuelas para ver por dónde empezar y ver los lugares que me faltaban por fotografiar. Diego, por su parte, ideó la narrativa del libro por temas: accidentes geográficos, ciudades, volcanes, fronteras y un pasado histórico.

¿Cómo se te ocurrió hacer fotografía con drones?

Siempre me gustó la fotografía aérea, desde niño. Cuando tenía como 10 o 12 años veía las imágenes de un archivo que se llama Aerofoto, son las fotos que están en los aeropuertos de las ciudades como se veían en los años 20, 30 y hasta los 50; después había un fotógrafo que se llamaba Michael Calderwood que en 1987 hizo una recopilación que se llama México visto desde las alturas, eso me fascinaba, pero nunca me imaginé que a mí me tocaría 30 años después hacer un libro de fotografía aérea.

¿Tienes un lugar favorito en México que hayas retratado?

En realidad no, creo que todos los lugares me sorprendieron, todos tienen algo. Te podría hablar de las islas de Revillagigedo, las islas Sacrificios en Veracruz, pero también las ciudades, la gente y la comida, todo lo que vi. Todos los lugares me dejaron algo.

¿Tu lugar favorito en el mundo?

La montaña.

Cuéntanos de algún lugar que te sorprendió

Puede ser Navolato, Sinaloa. Lo hemos escuchado muchas veces en esa canción que menciona el lugar que dice “por Dios que borracho vengo”. Cuando fui me di cuenta de que a veces hacemos ejercicios que son estúpidos, de poner un estereotipo a lugares en los que ni siquiera hemos estado.

¿Qué fue lo más difícil de este viaje por el país?

Viajar en México no es sencillo por las circunstancias en las que se encuentra el país, hay lugares más complicados que otros, pero también se trata de vencer miedos, porque cuando vemos las noticias uno pensaría que hay lugares intransitables, pero me di cuenta de que no es así, recorrer ciertos estados me hizo ver un nuevo panorama y ponerle cara a los lugares que no conocía.

¿Tienes algún talento oculto?

Juego futbol y considero que lo hago bien.

¿Quién es tu escritor favorito o que admiras mucho?

Juan Rulfo, me encanta leerlo, sus cuentos son inspiradores y me ayuda a fotografiar al país. Mi libro favorito es Pedro Páramo.

¿Un libro que no has podido terminar?

Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

¿Algún miedo irracional?

Definitivamente a la muerte.

¿Cuál es tu palabra favorita?

Chido.

¿Con cuál causa social te identificas?

Con la izquierda.

¿Entonces apoyas a la 4T?

No, pero creo que a López Obrador hay que darle un poco más de tiempo para ver resultados.

¿Qué le dirías a los políticos?

Que sean honestos.

​