Samuel Eto’o será juzgado por falta de pensión alimenticia

Samuel Eto’o podría ir a juicio por falta de pensión alimenticia el tres de febrero tras abandonar a su primogénita cuando sólo tenía 15 días de haber nacido.

“Me quedé embarazada en febrero. En cuanto lo supe, se lo dije a Samuel Eto’o, pero la relación se acabó ahí. Me dijo que no quería saber nada de mí”, mecionó Adileusa Do Rosario, madre de la hija del ex futbolista del Barcelona.

Al parecer, ese no fue el único intento por tener un acercamiento con el padre de su hija, pues Adileusa, mejor conocida como Dee Dee, relató que: “la niña tenía 15 días. La vio, la tomó en brazos y me llevó enseguida a su coche, no quería que nadie nos viera. Aunque sí nos vio su compañero Roberto Carlos (ex jugador del Real Madrid)”.

De acuerdo a Dee Dee, el ex futbolista se haría cargo de su hija tras no mantener una relación formal con ella, pero al final no fue así, ya que desapareció totalmente ‘del mapa’ al darle datos falsos y no responder a ninguna de sus llamadas.

“Era imposible localizarlo, me decían que no constaba su domicilio, lo cual es absurdo.”

El pasado mes de julio, Dee Dee decidió emprender una demanda en su contra, ya que 16 años después, se enteró que se había casado y tenía una hija adolescente.

Al demandarlo, el juez determinó una suma de mil 400 euros mensuales para la pensión alimenticia de su hija, aunque Samuel Eto’o sigue sin asistir a las citas, por lo que si llega a faltar, se le sumará lo que no ha depositado más intereses.

«Quiero lo justo. Está en la universidad, ha pasado por una extirpación de riñón, otra de escoliosis… Y la he sacado, a ella y a su hermana, yo sola adelante. No pido nada más que lo justo: que se haga responsable de su hija.»

