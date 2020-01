Salma Hayek: Al inicio de mi carrera nadie me quería vestir

Milenio Digital

Ciudad de México / 17.01.2020 21:15:14





Salma Hayek es una de las celebridades mexicanas más reconocidas a nivel internacional, pues ha dado vida a diferentes personajes en películas como Frida, Son como niños, La gran vida y Cuatro habitaciones, entre otras; sin embargo la actriz reveló que no siempre ha sido reconocida e, incluso, en los inicios de su carrera no muchos querían diseñar sus looks para las galas.

En una dinámica de la revista Vogue en la que Salma Hayek recuerda 13 de sus looks más icónicos, la actriz comentó que al inicio de su carrera no muchos querían “vestirla”, pues no eran tan famosa.

“En ese tiempo no muchas personas querían vestirme porque yo no era muy conocida. Estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme al inicio de mi carrera. Tengo que decir que yo decidí que quería usar una tiara y todos me decían que estaba loca, que era ridículo y que sería pretencioso y todos trataban de convencerme de no hacerlo (…) aún así usé la tiara y ¿saben qué pasó? Todos comenzaron a usar una tiara después de eso y yo nunca tuve el crédito por esa tendencia porque era un tipo de desconocida”, comentó.

Además, Salma Hayek reveló que, cuando era joven, ella planeó la mayoría de sus looks, por lo que se siente muy orgullosa, pues logró crear outfits icónicos con poco presupuesto y ayuda.

“Al inicio de mi carrera me esforzaba mucho consiguiendo ropa, no podía comprarla por mi cuenta y otras chicas fueron consiguiendo gente para prestarles ropa, pero nadie pensaba que una mexicana se quedaría, entonces ¿por qué darme un vestido? (…) Muchos de estos looks eran sólo mi creatividad”, dijo.

Durante la ceremonia de los Globos de Oro, Salma Hayek fue presentadora y se reunió con celebridades como Sofía Vergara, Antonio Balderas, Leonardo DiCaprio y Jason Momoa, entre muchos otros.

