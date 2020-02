Salir del rol es un reto: Marco de la O

Sin importar las críticas que el personaje de El Chapo pueda generar, el actor Marco de la O, quien protagoniza el rol principal, se siente satisfecho con el trabajo que ha realizado en esta serie que, sin duda, le he traído el reconocimiento en todos los sentidos.

Pero, ¿es sencillo estar dentro de este personaje y después salir a la vida real y continuar con sus rutinas?

Para el actor es un trabajo constante mantenerse dentro del papel y tratar de hacerlo lo mejor posible para cuando se escucha la voz de “corte” tras cada una de las escenas.

De la O afirma que, como actor profesional, puede y debe seguir con sus rutinas en la vida real, ya que ese es uno de los múltiples retos que tiene en su trayectoria como histrión.

“Los cambios que tuve de temporada a temporada fueron todo un desafío, tuve que subir de peso, fueron más de 20 kilos, eso por la parte física; por otro lado, en lo que toca a la la parte intelectual, la mental, cuando regresaba a mi casa después de horas de trabajo durante un año entero, llegaba un momento en que seguía hablando como el personaje, no es que me creyera El Chapo, pero llegas con esa energía del ser, una energía sumamente fuerte. Incluso recuerdo que mi esposa me decía: “Aquí no eres El Chapo”, y tenía que de nuevo volver a mis quehaceres de familia, lavar los platos, atender a mis hijos, porque esa es la realidad en la que vivo, pero siempre agradezco el apoyo de mi familia que me apoya y me regresa a mi realidad”.

El histrión reconoce que representar un papel tan complicado como el de uno de los hombres más buscados del mundo es todo un reto.

“En esos momentos es cuando te das cuenta cuando no te puedes volver loco, debes abandonar el rol, tienes a tu familia que te ama y creo que ubicarte dentro y fuera del set es la parte complicada”, dijo Marco en entrevista con M2.

RECONOCIMIENTO DEL PÚBLICO

Aunque el protagonista se ha involucrado en cine y especialmente en teatro, sin duda, este personaje que retrata la vida del narcotraficante lo ha puesto en los ojos de la audiencia y lo que le ha merecido el reconocimiento del público por su actuación y aunque a la vista de muchos no es un tema positivo, ha llegado a amar este papel por el simple hecho de haberlo creado.

“Mira, a final de cuentas es una persona, alguien como nosotros, que ríe, que ama, que odia, como todos los seres humanos, interpretarlo y reflejarlo en la pantalla ha sido de un constante esfuerzo; tenemos que recordar que es ficción, que se debe a esa magia que da la televisión para proyectar al personaje; esto no quiere decir que inventemos cosas, pero sí creamos un poco, hay que ver de dónde rascarle, porque no teníamos carnita para nutrir al personaje; teníamos que recurrir a la experiencia como actor”, acentuó.

EN EL MOMENTO JUSTO

Incluso como histrión, asegura que es el trabajo que él mismo escogió, así que estos desafíos lo motivan a seguir creando y lo inspiran superar las metas que él mismo se ha puesto, eso incluye incrementar el valor en relación con otros personajes.

“La gente me pregunta si no me da miedo hacer esta clase de roles, pero yo les respondo que hay que agarrar al toro por los cuernos y darlo todo; si no lo hubiera hecho yo, se lo hubieran dado a otra persona. Esto no me llegó ni antes ni después, me llegó en el momento preciso, tuve que imaginarlo desde el principio y a la gente le gustó”, dijo.

La serie llegará a A/E el lunes 3 de febrero a las 22:50 horas con repetición el martes a las 22:00 horas.

LA HISTORIA

SURREALISMO EN TELEVISIÓN

La serie se ha convertido en un éxito debido a su cercanía con la realidad.

Toca temas que en algún momento fueron los más vistos por la audiencia.

Reconoce el valor de la familia para volver a su faceta de papá.