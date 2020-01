SAG Awards 2020: dónde y cómo ver

Milenio Digital

Ciudad de México / 17.01.2020 22:13:04





Los SAG Awards (Premios del Sindicato de Actores) se llevarán a cabo este domingo 19 de enero en Los Ángeles, California y premiarán a las mejores interpretaciones del año. En la lista de los nominados se encuentra Bombshell, protagonizada por Charlize Theron y Margot Robbie, la cual tiene el mismo número de nominaciones que las películas The Irishman y Once Upon a time… in Hollywood.

En la edición número 26 de los SAG Awards Mariage Story no pasó desapercibida, pues la película de Netflix recibió un total de tres nominaciones, seguida por Jojo Rabbit y Joker con dos candidaturas.

Si eres de aquellos despistados que quiere ser testigo de la edición número 26 de los SAG Awards, aquí te compartimos toda la información que necesitas para no perderte la gala que estará llena de celebridades como Christian Bale, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Margot Robbie y Jennifer Lopez, entre otros.

​Cuándo ver los SAG Awards 2020

La edición número 26 de los SAG Awards se celebrará este 19 de enero y se llevará a cabo en Los Ángeles, California.

Dónde ver los SAG Awards

TNT

En Izzi el canal de TNT es el 610

En Sky el canal de TNT es el 0221

En Dish el canal de TNT es el 370

Horario

La edición número 26 de los SAG Awards se transmitirá por TNT este domingo 19 de enero a partir de las 18:00 horas tiempo de la Ciudad de México y a partir de las 20:00 horas tiempo de Estados Unidos.

myrd