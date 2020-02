Roger Martínez en modo vistima

“Rómpela aquí y después si viene va a venir todo mundo. Rómpela, pero si él manifiesta ya me quiero ir, ya me quiero ir…pues llega el momento en que se decide y se va», Miguel Herrera.

Roger Martínez ha sido borrado del América y no por culpa de Miguel Herrera ni de la directiva, sino por la displicencia que mostró en las oportunidades que tuvo. La molestia de la directiva del América es evidente por la forma en que se manejó para manifestar que deseaba salir del club para buscar nuevamente su sueño de volver al futbol europeo.

Hoy ni los 15 millones de dólares que costó a la directiva su contratación, ni la necesidad de contar con jugadores con su potencial ante la carencia y necesidad que tiene el club producto de las bajas que ha sufrido en últimos días, ni la salida del jugador en modo de víctima para implorar el perdón para volver a ser tomado en cuenta, salvarán a Roger de esta marginación absoluta.

Así que hoy solo queda esperar a que su representante le encuentre acomodo en el futbol sudamericano, pues definitivamente la oferta de la MLS para Roger no es lo suficientemente atractiva jugar en esta liga para cumplir su deseo de volver a Europa por más que haya billetes verdes de por medio por parte de esta liga, por lo que seguramente Roger terminará por aceptar la propuesta de algún club argentino o de su país natal.

Roger ha quedado borrado y marginado para auto convertirse en víctima, ante una displicencia mostrada en todas y cada una de las ocasiones que tuvo la oportunidad de mostrarse, y vaya que oportunidades las tuvo de hacer lucir su futbol y mostrar el porqué debía ser considerado por algún club europeo. A veces la falta de preparación mental y emocional juega un papel importante y en ese sentido Roger ha tomado decisiones que lo han arrinconado en absoluto hasta ser borrado por un club donde pudo haber tenido la vitrina suficiente para volver a otras latitudes de ligas internacionales.

Una vez más la falta de preparación extra-futbol se ve demostrada y reflejada en un jugador que ante su falta de compromiso y falta de valores profesionales lo terminaron por opacar y de no valorar en donde se encontraba parado. Dura lección para un futbolista que quizá lo que necesita para dar ese salto, es justamente aterrizar los pies en la tierra.

Que lo de Roger no pase desapercibido por aquellos futbolistas que se sienten intocables y casi semi-dioses para sentirse que están por encima de cualquier institución. El saber expresar en tiempo la molestia de no ser titular y trabajar con humildad ante la competencia interna son procesos que todo futbolista debe aprender, para ganarse un derecho y un espacio en cualquier profesión. Las formas son definitivamente importantes y el no saber canalizar ese coraje pueden hacer perder el piso a cualquiera, para terminar arrepintiéndose más tarde por no saber aprovechar las oportunidades. Lección de vida para Roger y toda la suerte del mundo para él.

