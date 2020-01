Robert Dante Siboldi ya no puede fallar

La buena: Cruz Azul ya tiene casi todas sus altas para este torneo (a excepción de oficializar un fichaje más). La mala: con dos derrotas encima, a Robert Dante Siboldi le queda poco margen de error… el tiempo se le agota.

Y sí, el propio entrenador uruguayo lo tiene muy claro: necesita un triunfo que aligere la presión y le dé más tiempo para consolidar su proyecto deportivo.

“Es entendible (las críticas) cuando no se dan los resultados y eso es lo que queremos, tener resultados inmediatos para tener esa credibilidad o ese colchón para seguir transitando y armando un equipo competitivo a mediano plazo”, dijo el miércoles pasado.

Hoy por hoy, Robert Dante Siboldi está en el ojo del huracán; es la cara visible del decepcionante arranque que ha tenido La Máquina en este Clausura 2020 y esta tarde ante Santos se quema uno de sus últimos cartuchos.

NÚMEROS NEGATIVOS

Más allá de que el uruguayo afirme que hay un sector de la prensa que desea su salida, al igual que una parte de la afición celeste que se ha manifestado con el hashtag #FueraSiboldi en los dos primeros partidos de Liga, lo cierto es que sus números no defienden lo que ha sido su paso por La Máquina.

El estratega uruguayo entró como relevo de Pedro Caixinha en la Jornada 9 del Apertura 2019 ; desde entonces ha dirigido 12 duelos de Liga a Cruz Azul con un saldo de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas. De 36 puntos que ha disputado, apenas ha podido sumar 13, lo que representa 36 por ciento de efectividad. Esta tendencia provocó que quedara fuera de la Liguilla pasada y si se mantiene, difícilmente calificará a la de este torneo. Esa es la mayor preocupación del cuadro celeste.

Y es que Siboldi, con ese 36 por ciento de efectividad, solo supera a Sergio Bueno, quien en el Apertura 2015 registró los peores números de Cruz Azul en el último lustro. Bueno apenas dirigió 10 partidos con tres victorias, un empate y seis derrotas; las 10 unidades que sumó (de 30 posibles) apenas le dieron un 33 por ciento de efectividad.

En este lapso también estuvieron en el banquillo celeste Tomás Boy, Paco Jémez y Pedro Caixinha. El Jefe dirigió 37 juegos de Liga con un saldo de 10 triunfos, 17 empates y 10 derrotas, lo que le valió 42 por ciento de efectividad; Jémez mejoró estos números y en los 34 partidos que estuvo al frente de La Máquina cosechó 48 unidades para una productividad de 47 por ciento. Caixinha ha sido el mejor de todos con 55 por ciento, al acumular 26 victorias, 20 empates y 13 derrotas en los 59 cotejos que estuvo en Cruz Azul.

Eso sí, de estos cuatro entrenadores, los únicos que llegaron a la Liguilla fueron Jémez y Caixinha, este último incluso disputó el título del Apertura 2018 y ganó la Copa Mx; sin embargo, al igual que Bueno y Boy su proceso fue cortado en pleno torneo al caer en una crisis de resultados; solo Jémez cumplió su contrato.

Todo esto lo sabe muy bien Robert Dante Siboldi. Él mismo lo remarcó el miércoles pasado: “Sé perfectamente de la urgencia de los resultados. No me espanta, sé que el banco de Cruz Azul es muy difícil, muy complicado y muy complejo”. Sí, si los números no mejoran, el uruguayo podría engrosar la lista de los entrenadores que pasaron sin pena ni gloria por este club.