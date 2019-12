Revisión administrativa acaba en zafarrancho en preparatoria DIF-UDLAP

Un zafarrancho entre personal del sistema estatal DIF y padres de familia de la escuela preparatoria UDLAP se registró después del mediodía de este martes, en medio de una revisión administrativa al contrato de comodato que se realizaría al plantel, así como los rumores de extinción del plantel.

Las autoridades estatales y los tutores de la institución media superior se hicieron de palabras, luego de que, a los primeros, no se permitió ingresar al plantel a dejar un oficio de requerimiento y que temen sea una orden para desalojarlos del inmueble ubicado en la Calle 18 Norte 406, en el Barrio de los Remedios.

El procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, Hiram Méndez Crisanto, señaló que en diversas ocasiones han presentados documentos de inspección, sin embargo, hay una negativa para el diálogo.

Mientras, los padres de familia, manifestaron el temor de perder el inmueble, debido a los rumores que se han propagado entre los padres la última semana. Asimismo, una mayoría, avalaron que las autoridades del DIF no ingresaran al plantel, por seguridad de los niños.

No obstante, un grupo que pidió que se abriera la escuela “pues no hay nada que ocultar” y que se notificara ante a los menores para que no acudieran a clases: “No tenemos por qué cerrar paso a las autoridades”.

Las autoridades del DIF fueron acompañadas de elementos de Protección Civil, la policía municipal y la notaria público número 56, Hilda Torres, quienes en ninguno de los dos accesos pudieron hacer las revisiones correspondientes.

Las autoridades nos niegan el acceso, nos cierran las puertas y están aquí los padres de familia. Nosotros pedimos que salieran los alumnos para platicar con las autoridades de la escuela para hacer la diligencia. Nosotros venimos a verificar que todo está en orden, conforme al contrato que se tiene (…) ha habido otros citatorios con anterioridad, pero han hecho caso omiso; (habrá) las acciones legales que correspondan comentó Méndez Crisanto.

Ante la negativa, el procurador del DIF, así como sus acompañantes dejaron la notificación por escrito por la puerta. En tanto, los alumnos salieron dos horas después de su hora de salida, debido a que nadie pudo salir y entrar del plantel. Hasta el momento la UDLAP no ha manifestado alguna postura.

En 2014, la fallecida presidenta del DIF en Puebla, Martha Erika Alonso, y el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, firmaron un convenio para otorgar educación preparatoria a jóvenes poblanos de escasos recursos se desarrollarán el nivel técnico.