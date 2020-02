Renée Zellweger gana Oscar 2020 a Mejor Actriz por Judy

Milenio Digital

Tras una temporada de premios resultando ganadora, Renée Zellweger se coronó esta noche como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2020 por su impresionante rol en la película Judy .

Zellweger subió al escenario del teatro Dolby a recibir su premio. En su discurso, aprovechó para reconocer el trabajo de cada una de las nominadas, entre las que se encontraban Scarlett Johansson, Saoirse Ronan y Charlize Theron. Además agradeció a todo el equipo de la película.

Además recordó a Judy Garland personaje al que interpretó y que dijo, no tuvo la oportunidad de recibir ese premio y a la que considera una heroína.

La intérprete conquistó al público, los críticos y la temporada de premios por su actuación en Judy, película en la que encarna a una de las mujeres más importantes de la historia de Hollywood: Judy Garland, una leyenda del cine que alcanzó la cima del éxito tras protagonizar El mago de Oz.

Renée Zellweger alcanzó fama mundial con su papel en El diario de Bridget Jones; sin embargo, la nominada al Oscar en ya cuatro ocasiones ha realizado numerosos proyectos, en los que ha dejado claro su capacidad para reinventarse y construir personajes que atrapan al espectador, tal es el caso de Roxie en Chicago o Dorothy en Jerry Maguire.

En 2010, decidió tomarse un respiro y alejarse de la pantalla grande durante seis años, ya que reconoció que necesitaba estar lejos de todo lo que había a su alrededor.

“Había muchas razones por los que necesitaba alejarme. La primera fue, [era] bastante obvio que necesitaba parar. La agenda me había atrapado y no me estaba cuidando. Estaba realmente exhausta y tomando decisiones que no eran necesariamente saludables”, confesó en una entrevista para Deadline.

