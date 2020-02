Reitera Aréchiga que se aplicará la ley para quienes no cumplan con modernización

A un día de que venza el plazo de modernización de transporte público, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, reiteró que se aplicará la ley para quienes no cumplan y que no habrá prórrogas para aquellos que no haya instalado el equipo de seguridad.

En entrevista, el funcionario estatal, declaró que la ley se aplicará de manera equitativa, pues el convenio de seguridad que firmaron los transportistas estipuló los tiempos específicos.

“Hay plazos y tiempos. Vamos a buscar que esto se atienda en la forma y el tiempo que se ha señalado”, refirió.

Aunque dijo que entiende la situación económica de los dueños de unidades, refirió que fueron ellos quienes dejaron para último momento hacer la intervención de contrato de cámara con las diversas empresas.

“Muchos de ellos firmaron contratos (con las empresas) en los tiempos recientes, es decir, se dejó correr el plazo”, dijo.

