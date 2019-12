Regidores del PAN critican desorden de ambulantes en villa navideña

Los regidores de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) del Cabildo de Puebla criticaron la falta de ordenamiento de ambulantes en el Centro Histórico e iniciaron una campaña en redes sociales con el hashtag #PueblaEnOrden, para pedir a las autoridades que regulen los puestos de los vendedores.

Los concejales utilizaron sus redes sociales para acusar que el comercio informal rebasó a la autoridad y también reprocharon que se dejara un basurero en el centro histórico.

Asimismo, cuestionaron que una ciudad con el catálogo de Patrimonio Cultural de la Humanidad tenga esa situación de ambulantes sobre las principales calles y que afecten la calle 5 de Mayo, así como a los comercios de la zona y el turismo.

Carolina Morales señaló que “exigir una Puebla en orden no es un capricho”, sino un derecho de Todos los poblanos para vivir una ciudad digna.

“Estamos en medio del caos, del basurero, de la inseguridad, estamos a merced de los nuevos dueños del Centro Histórico: los ambulantes. Triste ver que prefieren mostrar una Puebla desordenada que a nuestra Ciudad Patrimonio. Demandamos una #PueblaEnOrden”, agregó en su cuenta el regidor, Jacobo Ordaz Moreno.

Luz Rosillo hizo énfasis que los ambulantes rebasaron a la autoridad, mientras su compañera, Augusta Díaz de Rivera, agregó que hay un descontrol, suciedad y hasta inseguridad en la zona.

“El problema no es que vendan, sino que no hay control, no hay limpieza, no hay seguridad. Seguimos a merced de los ambulantes. ¿Hasta cuándo seguirá el Centro Histórico de una Ciudad Patrimonio en esas deplorables condiciones? Queremos #PueblaEnOrden”, publicó en sus redes sociales Augusta Díaz.

De manera irónica, el regidor Enrique Guevara señaló que se trata de “su majestad” a los ambulantes de Puebla, además de que su trabajo lo llevan sin orden y limpieza.

“Es frustrante ver que estamos en manos de quienes prefieren negociar espacios para los informales que velar por quienes sí quieren hacer las cosas bien, queremos una #PueblaEnOrden”, concluyó.

