Recuerdan en La Piedad al “Arquero de La Selva”

Los ídolos nunca mueren y si por una u otra razón su legado comienza a olvidarse, homenajes como el realizado el lunes a Pablo Larios en la cancha de La Piedad vienen bien para refrescar la memoria sobre su vida y la trascendencia de ésta en una ciudad como Puebla.

A un año de la muerte del “Arquero de La Selva”, sus familiares, amigos, excompañeros en el Puebla de La Franja y hasta aristas invitados echaron “la cascarita” para celebrarle.

Pero en la cancha llamaba la atención la figura de un joven de un metro 79 centímetros, delgado y a quien sólo le hacía falta el bigote como para asegurar: “Pablo Larios no está muerto”. Y la verdad, no lo está… al menos en la memoria de todos aquellos quienes compartieron vestuario, equipo o los llamaba el ídolo “hijo”.

“Me siento muy bien por estar compartiendo esto (el homenaje) con todas estas estrellas que conocieron a mi papá. Ha sido un año difícil, con tristeza, pero también de valorar todo aquello que me enseñó”, dijo emocionado a El Sol de Puebla, Pablo Larios Júnior.

“Obviamente le extraño, pero estoy seguro que hoy nos cuida, igual de bien o mejor que cuando le tocaba defender una portería”, añadió.

El joven Pablo se dio el lunes el lujo de portar una de las playeras más recordadas por su padre cuando su etapa de futbolista profesional, pues defendió el arco del equipo de los artistas con el uniforme utilizado por su progenitor con aquellos míticos Toros Neza de finales de los 90. El motivo: el recuerdo más vivo bajo los tres postes de su mentor.

“Sí, la verdad me eché un ‘clavado’ al baúl de los recuerdos y me quise traer esta playera. Es con ésta con la que más recuerdo como portero y es la segunda vez que lo uso y es una cosa increíble”, explicó.

LA MEJOR ENSEÑANZA

Si bien como buen padre, Pablo quiso su hijo siguiera sus pasos compartiéndole todos sus secretos custodiando el arco; el Júnior valora más las pláticas sobre ser siempre un buen ciudadano y, sobre todo, un mejor hijo.

“Pues me enseñó todo, cómo achicar, salir. Pero lo más importante fue que me enseñó a ser un buen hijo, me quedó siempre con eso: ser un buen hombre y respetar a todos por igual”.

A la fanaticada, simplemente le agradeció la asistencia y el amor mostrado a su padre.

En el homenaje participaron el lunes gente como Adrián Chávez, Efraín “El Cuchillo” Herrera, Edgar Plascencia, Gerado González y hasta el exsilbante Armando Archundia, entre otros.

Los homenajes a la vida de Pablo Larios se pusieron en marcha el viernes pasado en Zacatepec, donde figuras del Puebla como Carlos Poblete o Luis Enrique Fernández dijeron “presente”. El acto corrió a cargo de otro de los hijos de Pablo, avecindado en territorio cañero

2 Títulos conquistó Pablo Larios con La Franja: Liga y Copa, ambos en la temporada 1989-1990

4 Clubes del futbol mexicano presumieron a Pablo entre sus filas: Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza

