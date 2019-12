Recriminan empresarios asesinatos y exigen una Puebla segura

Debido a los hechos delincuenciales recientes, en los que dos personas perdieron la vida en distintos robos, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han levantado la voz con la campaña “Por una Puebla Segura”, en la que exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno tomar las medidas necesarias para disminuir la inseguridad que se ha visto en el estado poblano.

Este fin de semana, fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la que inició con la campaña, mediante redes sociales, para denunciar que la inseguridad en el estado ha llegado a “niveles nunca antes vistos”. Ello porque, tan solo durante el viernes 27 de diciembre, se reportó la muerte de dos personas, a causa del robo de sus unidades vehiculares, una de las cuales era hijo de un socio de la organización empresarial. Eso, sin dejar pasar robos y otros sucesos delincuenciales, como disparos fuera de una pozolería.

“La inseguridad en Puebla ha llegado a niveles nunca antes vistos; las autoridades son las responsables de garantizar la seguridad de los poblanos. Te invitamos a cambiar tu foto de perfil con esta imagen y participes en Redes Sociales usando #PorUnaPueblaSegura en señal de luto”, dijo la Coparmex, a cargo del abogado Fernando Treviño Núñez. La imagen que se promueve tiene el mensaje en blanco y negro.

Entrevistado por este medio, Treviño aclaró que no hay otro fin de esta campaña más que alzar la voz ante las autoridades. Afirmó que no busca algún cargo de elección popular o algún otro beneficio particular.

Amén de lamentar el asesinato, en la junta auxiliar San Baltazar Campeche, de Alberto Islas Jara, de 33 años de edad, a quien le intentaron robar su vehículo Audi, pero se resistió, el organismo patronal también condenó la muerte de otro joven de 25 años, a quien el mismo día, le dispararon en la colonia Héroes de Puebla (al oriente de la ciudad) para robarle su SUV de Volkswagen.

El CCE, a cargo de Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, retuiteó la imagen con la que Coparmex y sus agremiados exigen una Puebla más segura.

El Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, a cargo de José Juan Ayala, también retomó la imagen blanco y negro con la que se exige seguridad.

Algunos empresarios que se han unido a la campaña para exigir a las autoridades trabajar por la seguridad de Puebla son José Antonio Quintana, expresidente de Coparmex, y Herberto Rodríguez, presidente de la Fundación Empresarios por Puebla (FEPP).

Incluso, el expresidente municipal Eduardo Rivera Pérez, se animó a usar la etiqueta propuesta por la Coparmex para reclamar seguridad. “Basta!”, exigió en su cuenta @eduardorivera01.

José Antonio Hernández González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) lamentó la muerte de Islas Jara, hijo de Alberto Islas González, quien ha sido asesor de la cámara.

Como dato adicional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2018 se denunciaron ante el Ministerio Público mil 019 homicidios dolosos (asesinatos hechos con premeditación) en Puebla, mientras en el mismo periodo de este año, la cifra fue de mil 016 en el mismo periodo de tiempo, lo que no significa una baja significativa.