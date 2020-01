Recordemos a Kobe, pero lo bueno y lo malo

Dicen que para convertirse en leyenda hay que morir, o algo así decía Bette Davis entre tantos otros personajes. En el caso de Kobe Bryant creo que no fue así. Cualquiera que sea seguidor de la NBA entiende muy bien su lugar en la historia de la liga. Los números están ahí, pero para muchos su muerte nos ha servido para reflexionar sobre su legado más allá de la duela y es la reacción a nivel mundial, en ámbitos que trascienden el deporte, lo que termina por colocarlo en un lugar muy especial como ser humano. Pero hay que decirlo. Kobe fue acusado de violación en 2003 por una joven de 19 años, cuando él tenía 24 y ya había conseguido 3 de sus 5 anillos. Un caso que no llegó a juicio por un acuerdo entre las partes tras una demanda y en el que la víctima ya no testificó. Entiendo que la adulación que ha habido esta semana hacia la figura de Kobe le haya causado ansiedad y con justa razón a víctimas de abuso. Ha habido dos tipos de reacciones a su muerte, los que critican a quienes recuerdan a Kobe como casi un héroe tras ese caso y los que creen que está mal hablar negativamente de una persona fallecida. Las dos posturas me parecen correctas, no es negro ni blanco, no era bueno ni malo, la vida de Kobe fue así como exitosa, escandalosa, pasó por muchas etapas, porque la grandeza es complicada. Lo explica bien una profesora de psiquiatría y experta en estrés traumático de la escuela de medicina de Yale, Joan Cook: “Las cosas fuertes se tienen que decir, hay espacio para discutirlo, su lugar en la cultura y también que fue acusado de violación. La presunta violación debe ser integrada en nuestra memoria colectiva de Kobe Bryant, pero no debe invalidar todo lo bueno que hizo”. Lo que digo a continuación es solo mi percepción, pareciera que Kobe, tras ofrecer esa disculpa pública en 2004 para cerrar el caso, se empeñó en una especie de viaje para enmendar de alguna manera su conducta. Se convirtió sobre todo en los últimos años en ese personaje que luchó por la igualdad de género en el deporte. Rodeado de mujeres en su vida, construyó algo más que una carrera profesional. Pareciera que se estaba dedicando a un ideal, bien lo dijo: “Eres responsable sobre cómo la gente te recordará o no. No lo tomes a la ligera”.