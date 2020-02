Recomendación de proveedores a transportistas no son obligatorias: Biestro

El presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, defendió la recomendación de 11 proveedores que el Gobierno del Estado hizo a los transportistas para adquirir equipo de cámaras de vigilancia para la modernización de sus unidades, pues dijo que solo se trata de sugerencias y no de una obligación como se acostumbraba en administraciones anteriores.

“Si en determinado caso fueran recomendaciones es porque cumplen determinadas especificaciones, no se les está obligando como la vez pasada, cuando se les obligó con un determinado proveedor, un determinado precio, con un determinado proveedor de internet, porque de eso se quejaron mucho los transportistas, pero sí hay determinadas especificaciones que se tienen que cumplir”.

De igual forma, confió en que los transportistas cumplan con los acuerdos que hizo con el gobierno estatal para instalar cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistema GPS antes de este miércoles, pues consideró que no todos son los que consideran “imposible” cumplir con estas medidas de modernización.

“Tampoco son todos, hay varios transportistas que han estado cumpliendo con esa parte, yo creo que hay que ser sensatos, no se les regateó en el aumento, ellos firmaron y aceptaron y ahora hay que cumplir, pero no son todos, es un grupo en especial el que está diciendo esto y nosotros confiamos en que la mayoría de los transportistas cumplan y los que no también confiamos en la autoridad para que haga cumplir la ley”.

Consideró que quien no cumpla con los acuerdos pactados desde que se aumentó el precio del pasaje, en octubre del año pasado, debe ser sancionado con el retiro de la concesión y respetar a los transportistas que sí invirtieron en el mejoramiento de sus unidades.

“Yo creo que también pensar en la conservación de la propia concesión, quién sí está cumpliendo y quién no está cumpliendo y sobre esas dos tomar las decisiones”.

