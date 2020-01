Recibe la 4T el 2020 con más impuestos

Tanto a nivel federal como estatal, los gobiernos y Congresos emanados de Morena promovieron un incremento en distintos impuestos que entrarán en vigor desde el primer momento de este 2020, entre los que destacan un aumento en las gasolinas, cigarros, refrescos, al trabajo, los servicios de hospedaje, rifas y concursos, así como apuestas.

Por una parte, a nivel federal se mantuvo y actualizó el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que impactará en los costos de combustibles, cigarros y refrescos por el incremento al gravamen.

El IEPS aplicado a la gasolina magna se incrementó en 0.14 pesos, por lo que se pagarán 4.95 pesos por cada litro para cumplir con el impuesto; para la gasolina Premium el aumento es de 0.12 pesos, con lo que queda en 4.18 pesos por litro el gravamen; mientras que el diésel tuvo una actualización de 0.16 pesos al alza y la contribución final será de 5.44 pesos.

Del mismo modo, el IEPS para cigarros pasará de 0.35 pesos a 0.49 pesos por unidad, mientras que los refrescos tienen un gravamen que pasó de 1.17 pesos a 1.26 pesos por litro.

En lo que concierne a los impuestos estatales, destaca el incremento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), que a partir de este 2020 pasará de 2.5 por ciento al 3 por ciento. En este caso se mantuvieron los incentivos fiscales para condonar el 100 por ciento cuando se contrate a jóvenes, personas con discapacidad y de la tercera edad.

Además, el estado de Puebla implementará tres nuevos gravámenes que hasta el 2019 no se cobraban: el Impuesto Sobre Servicios y Hospedajes con 3 por ciento; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos en 6 por ciento; y el Impuesto Sobre la Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos en 6 por ciento.

Con el incremento a los impuestos estatales, el estado prevé un aumento en la recaudación por 706 millones 395 mil pesos, pues en 2019 por este concepto se consideraron 4 mil 887 millones 324 mil pesos y para el 2020 se prevén 5 mil 593 millones 719 mil pesos.

SUBIRÁN 3.5 POR CIENTO TRÁMITES GUBERNAMENTALES

La Ley de Ingresos del Estado de Puebla expone que para el 2020 se actualizarán los precios de los “derechos”, es decir, todos aquellos trámites y documentos que se realizan en las dependencias del estado y que tienen algún costo.

La administración estatal detalla en su explicación que, si bien estos derechos se actualizan conforme al porcentaje de la inflación, ésta alcanza el 4.2 por ciento, pero el gobierno determinó que el incremento se fijara en 3.5 por ciento.

En estos trámites destaca el pago por la expedición, reposición o canje de placas de circulación, que incluye calcomanía de identificación vehicular, pasará de 930 pesos a 965 pesos para autos particulares y de 390 pesos a 405 pesos para motocicletas.

Por la expedición, revalidación, canje o reposición de placas de demostración para vehículos de prueba o demostración se dejarán de pagar mil 95 pesos y ahora serán mil 135 pesos; mientras que por los servicios de control vehicular de servicio público de transporte, mercantil, ejecutivo, particular y remolque, se pagará anualmente 530 pesos y ya no 450 pesos, este último tuvo un aumento del 15 por ciento y no del 3.5 por ciento.

La licencia por seis meses pasará de 405 a 420 pesos; la de tres años se incrementará de 650 pesos a 675 pesos; la de cinco años pasará de mil 15 a mil 50; mientras que la permanente de 2 mil 155 a 2 mil 230 pesos.

La política recaudatoria del 2020 estipuló que los institutos tecnológicos y universidades ubicados en municipios marginados mantendrán sus tarifas del 2019.