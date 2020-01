¡Quiere revancha con el Puebla! Zaldívar llega como el Ángel exterminador

Su ángel no apareció en Monterrey por la cantidad de nombres delante de él y Puebla lo sedujo ofreciéndole minutos en el Clausura 2020, a tal grado de aceptar la oferta de ser su custodio del gol por los próximos seis meses. Así de fácil resolvió Ángel Zaldívar su salida de un club “grande” o con cartel a uno pequeño o “chico” para el nuevo año.

El ariete, hablando con la prensa el martes en las instalaciones del club deportivo La Noria, juzgó como una gran oportunidad el sumarse a Puebla. Lo anterior en el deseo de gozar de “revancha” tras “ganar” títulos, pero sin ser pieza fundamental en la consecución de los mismos durante los últimos meses en la Sultana del Norte.

“Me llenó de ilusión el que Puebla mostrara interés en mí y estoy muy motivado por poder estar acá, pues se trata de una revancha tras no tener tanta actividad en Monterrey, donde gané títulos, pero donde no jugué. Así que aquí vengo a demostrar y a marcar goles”, aseveró el novel ariete.

Sobre si dio un paso hacia atrás en su trayectoria al aceptar la oferta blanquiazul, después de militar en equipos como Chivas o Rayados, apuntó: “claro que existen diferencias entre esos clubes y éste, pero eso para mí está en segundo término, porque Puebla puede competir contra cualquiera y ya lo verán”.

ESTÁ LISTO

Zaldívar se dijo en ritmo, a pesar de gozar de apenas 18 minutos de juego en Liga el último semestre. Sin embargo, agradeció el arrancar el torneo hasta el 17 de enero, pues así gozará de tiempo para ponerse a tono de los compañeros.

“Me siento bien a pesar de no jugar tanto los últimos seis meses; además, estuve entrenando y estoy listo para entrar cuando se me requiera. Pero ahora deberemos de aprovechar esa semana más de preparación, con el objetivo de acabar de conocernos entre compañeros y en lo personal lo haré para acabar de ponerme a punto”, aseguró el artillero.

Si bien Zaldívar ha dejado en claro su ansia de jugar, antes deberá de ganar el pulso por ser el delantero titular del Puebla a Cristian “El Polaco” Menéndez. El argentino, lo adelanta de momento por presumir de más días de trabajo con el club.

Es conocido, el gusto del técnico Juan Reynoso de jugar con un delantero centro en el esquema táctico. Por lo tanto, la lucha entre Zaldívar y Menéndez está cantada.

Aunque el mexicano bien compartiría la responsabilidad de hacer los goles del Puebla con “El Polaco”, pues Zaldívar se desempeña también como media punta.

“Juego como delantero centro o bien puedo acompañar a otro, tengo esa facilidad. Pero ya será decisión del técnico cómo se juegue o con quién”, remató.

En el último torneo, Cristian Menéndez y Ángel Zaldívar se combinaron para jugar 11 partidos entre Veracruz y Rayados; además de marcar un tanto. La Franja apenas convirtió 20 en 18 duelos, para un promedio de 0.9 por encuentro, convirtiéndose en uno de los cinco peores ataques del Apertura.

EL APUNTE

El próximo viernes, y en el afán de coger forma, Puebla se medirá al subcampeón de la Liga de Ascenso, Zacatepec. El duelo se jugará en el estadio Cuauhtémoc, a dos tiempos de 90 minutos .