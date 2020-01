Qué suerte la de los apasionados

“Jugarte la vida para poder crear una emoción, primero para ti y después para los fanáticos que disfrutan de lo mismo que tú, es algo mágico. Casi indescriptible. Llega un momento en que te olvidas del cuerpo… Cuando puedes hacer lo que te apasiona, vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier sangre, cualquier sacrificio”, con esa frase el matador Arturo Macías hizo que me explotara la cabeza.

¡Momento, antitaurinos!, ahora entenderán por qué lo digo… Tuve la oportunidad de conocerlo esta semana y, la verdad, es que a pesar de que no me gusta la fiesta brava, se ganó mi respeto total al escuchar su historia y la pasión que irradia cuando habla de lo que más disfruta hacer. A cualquiera se le pondría la piel chinita, sobre todo sabiendo que Macías fue cornado por un toro y no solo sufrió una fractura del peroné que afectó fuertemente el nervio ciático, le dejó como secuelas fuertes dolores y la incapacidad incluso de mover los dedos del pie derecho. Es más, hace dos meses estaba en cama.

Aun así, decidió vestirse de luces de nuevo. No les miento, mientras lo estaba entrevistando pensé “¡ay qué loco!, ¿pero qué necesidad?”, así que de lo más políticamente correcta le pregunté “¿por qué?” Y la respuesta me dejó con los ojos de plato.

“No hay nada que más ame en esta vida. Amo los ojos del toro, amo lo que soy cuando estoy en un ruedo”, me contestó.

¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar así, con esa enorme intensidad de todo lo que hacemos? Creo que muy pocos —y si tú eres uno de los afortunados, mis respetos.

Esto va mucho más allá de los toros o cualquier deporte, creo que en nuestro día a día hay personas así de enamoradas de lo que hacen, al punto de que lo irradian y contagian. Ojalá hubiera más como ellos.

Por cierto, decidí no adelantarme a los hechos y no tocar el tema de Alejandra Jiménez hasta que la investigación avance, pues ya vimos con Paola Pliego lo que un error en una prueba puede afectar no solo al deportista, sino también al entorno.

Créanme que en ese caso hay varios detalles que no me cuadran y me gustaría esperar a que se siga el protocolo de investigación.