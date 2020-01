Pública Rector BUAP razones por las que la ASE atenta contra la autonomía universitaria

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, afirmó que las puertas de la universidad siempre han estado abiertas para todos los procesos de auditorías y revisiones que deban hacer las autoridades, conforme a derecho y con respeto a la autonomía universitaria.

En su cuenta de Twitter, el rector de la máxima casa de estudios, publicó las razones por las que la auditoría preventiva que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE) atenta contra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una de ellas es que desde que recibieron recursos públicos, ha sido auditada, pero en esta ocasión hubo irregularidades.

Las irregularidades son que no se notificó la orden de visita como marca la ley, los comisionados de la ASE no se identificaron como legalmente se establece y usurparon funciones, pretendiendo fiscalizar recursos que no les competen.

La BUAP es transparente y está abierta a cualquier auditoría, defendiendo siempre los derechos universitariosse lee en la imagen que Esparza publicó en su red social

El 9 de enero el Consejo Universitario de la BUAP aprobó un informe contra la auditoría preventiva que realizó la Auditoría del Estado al ejercicio fiscal 2019, al considerar que violenta la autonomía, es ilegal y arbitraria porque se extralimitó en sus funciones.

Las puertas de la @BUAPoficial siempre han estado abiertas para todos los procesos de auditorías y revisiones que deban hacer las autoridades correspondientes, conforme a derecho y con respeto a la autonomía universitaria. pic.twitter.com/ODFsi7yN8m — ALFONSO ESPARZA O. (@alfonsoesparzao) January 10, 2020

