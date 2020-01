Protestan ante desabasto de medicamentos para infantes con cáncer en el Hospital del Niño Poblano

Como lo habían advertido, padres de niños con cáncer que son tratados en el Hospital para el Niño Poblano, se manifestaron afuera del nosocomio para exigir abasto de medicamentos, específicamente los que tienen que ver con las quimioterapias.

Y es que, como lo informó El Sol de Puebla, señalaron que llevan más de 20 días sin tratamiento por lo que pidieron se atienda la situación a la brevedad pues ello podría incluso representar la muerte para sus hijos.

No es una vida, ni dos vidas, son miles de vidas de pequeños que no queremos que ellos mueran, un niño no puede estar más de tres meses sin tratamiento porque pueden tener una recaída y ¿qué es una recaída?, muerte señores, muerte y no queremos eso para nuestros pequeñosseñaló la madre de un infante afectado.

La señora María Esther – quién tiene un menor con leucemia- indicó que entre la lista de medicamentos faltantes están la vincristina y citarabina, los cuales son usados para tratar este padecimiento; ante el desabasto los médicos sustituyen temporalmente con metotrexato.

Presidente de la República el pronto abastecimiento de los mismos para evitar la recaída de los infantes.

Los manifestantes afirmaron que entre los afectados se encuentran niños de diversos municipios como Teziutlán y San Martín Texmelucan lo mismo que de estados vecinos como Veracruz.

Incluso pidieron ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de la protesta funcionarios del hospital ordenaron el cierre del acceso principal por lo que pacientes no podían ingresar o salir

RECONOCEN CARENCIA DE OTROS 10 FÁRMACOS; NIEGAN SUSPENSIÓN DE QUIMIOTERAPIAS

El director de Atención a la Salud, Osvaldo Acosta Vargas, negó que haya desabasto de medicamentos para niños con cáncer y agregó que no hay suspensión de los servicios de quimioterapia en el Hospital del Niño Poblano (HNP), esto pese a que padres de familia aseguraron que desde el 7 enero les notificaron que no había los medicamentos correspondientes para atender dicha enfermedad.

Indicó que el hospital atiende a 200 pacientes al tiempo que aseguró que a todos se le ha brindado el servicio, no obstante aceptó sí que existe desabasto nacional de otros 10 fármacos mismos que serán subsanados por la Secretaría de Salud del Estado.

Explicó que en el caso específico de las quimioterapias, han otorgado las 200 correspondientes para cada paciente que lo ha requerido.

Tras las exigencias de los padres de familia iniciaron diálogo en privado con ellos para darles una respuesta sobre esta situación.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias

Con información de Maricarmen Hernández