Priorizan pinta de fachada antes que medicamentos en Hospital Integral Acajete-Tepetzala, acusan 

En el Hospital Integral Acajete-Tepetzala las autoridades decidieron priorizar el mantenimiento y pinta de la fachada con los colores institucionales del gobierno morenista (blanco y guinda), mientras que, al interior de este, continúa la escasez de medicamento y personal para la atención de los pacientes

El señor Sergio Ramírez acudió a dicho instituto para el trabajo de parto de su hija y refirió que, tras culminar la cesárea, las enfermeras le dieron una lista de medicamentos para que los recogiera en la farmacia, no obstante, no se los dieron debido a que la institución no cuenta con ellos.

Cefalexina, dijo, es el nombre del fármaco faltante el cual deberán adquirir por sus propios medios, costo que afortunadamente pueden cubrir, sin embargo, lamentó que siga sucediendo esto pese a que las autoridades han asegurado que esto no pasaría en esta nueva administración.

Una situación similar se repitió con la señora Elena quien tendrá que comprar Butilhioscina, para su hijo. Si bien, reconoció que no es un medicamento muy caro lamentó que las autoridades prioricen invertir en pintura que en los fármacos que la gente necesita.

En este mismo instituto la señora Emma acudió a consulta al filo de la 1:30 de la tarde, pero le indicaron que no había quien la atendiera.

“Traje a mi niña para que la checaran porque tiene un poco de gripa, pero me dijeron que no me podían atender y voy a tener que regresar hasta el lunes”, compartió.

Agregó que en esa unidad es frecuente la falta de personal médico o que se vayan antes de su horario laboral.

A pesar de que el Secretario de Salud aseguró el pasado viernes que en una primera fase ya habían rehabilitado al menos 30 inmuebles, al solicitar la lista de cuáles eran estas unidades no se obtuvo respuesta por parte de la institución.

