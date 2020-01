“Por sus pistolas», RMV declaró zona protegida el Cerro Colorado: exsecretario de Medio Ambiente

Fue un acierto que el gobierno de Luis Miguel Barbosa haya anulado el decreto que declaró al Cerro Colorado como Área Natural Protegida, puesto que el ex gobernador Rafael Moreno Valle actuó de manera arbitraria, sin tomar en cuenta a la población y con una forma casi dictatorial, para que Puebla apareciera en las estadísticas nacionales como una entidad que había incrementado el número de hectáreas protegidas.

Así lo declaró Francisco Castillo Montemayor, ex secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Mario Marín, al señalar que el ex mandatario panista hacia las cosas “por sus pistolas” porque en este y otros decretos no tomó en cuenta a la gente y lo que Barbosa determinó está bien hecho por los vicios de origen y porque los ejidatarios lo exigían.

“Parece ser que el gobernador lo hizo porque la gente estuvo protestando, porque no se les tomó en cuenta. Cuando se hace el decreto se toma una serie de medidas”, dijo el ambientalista al explicar para declarar una zona protegida se requiere una serie de medidas para el aprovechamiento del suelo, subsuelo y los árboles, sin atentar con la forma de vida de la población que se dedica al pastoreo y se sostiene de la ganadería en pequeña escala.

Francisco Castillo, considerado ex preso político del ex gobernador Moreno Valle, no dudó en asegurar que el panista firmó el decreto del Cerro Colorado en lo oscurito, porque no respetaba la ley ni los procedimientos y las zonas rurales no tenían importancia para él.

AMY CAMACHO, INVOLUCRADA EN LA DECLARATORIA

Tampoco los impactos ambientales tenían relevancia para el ex mandatario y si los responsables del medio ambiente no acataban sus instrucciones los echaba del cargo, sostuvo el ex funcionario al mencionar que no solo Moreno Valle estuvo implicado en la declaratoria del Área Natural Protegida, sino también la ex titular de la extinta Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, Amy Camacho.

“Inmediatamente que entró Rafael y Amy Camacho empezaron a sacar decretos para decir que el gobierno estaba protegiendo al medio ambiente y tenía muchas áreas naturales protegidas”, afirmó el ambientalista el recordar que no solo el Cerro Colorado fue declarado zona protegida, también el cerro del Tentzo y los humedales de Valsequillo.

El 18 de enero, Miguel Barbosa determinó que por violar el derecho de audiencia de 26 núcleos ejidales de siete municipios, se inicie el procedimiento para anular el decreto que declaró como Área Natural Protegida el Cerro Colorado, en la región de Tehuacán, que fue firmado el 19 de diciembre de 2016 por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

