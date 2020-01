Por error, pintaron de guinda unidades médicas: Barbosa

Por error, pintaron de guinda las unidades médicas que están sujetas a mantenimiento y reparación, aseguró el gobernador Miguel Barbosa ante la controversia suscitada por el cambio de imagen de clínicas y hospitales; en tanto, la administración emitió un comunicado en el que detalló los trabajos que se realizan y no sólo comprenden la intervención de fachadas.

Durante rueda de prensa, el gobernador precisó que los 80 millones de pesos asignados al mantenimiento y reparación de unidades médicas no sólo comprendían la remodelación de fachadas, sino al menos 30 conceptos más que incluyen la mejora de la infraestructura y mobiliario.

“¿Cuál fue el error? eso sí se los acepto, que hayan pintado de guinda, no manchen, esa es una babosada ¿sí me explico?, eso sí no me gustó a mí, yo ni quiera me enteré de esa canija licitación ni nada y por eso pedí quiten ese color y se quitó ¿verdad? Pongan un color de esos normales de hospital que es beige o blanco, no pinten nada color guinda, ¿quién quiere quedar bien, ¿quién es el que decidió color guinda? babosos, pero por lo demás nada que ver”, expresó.

Barbosa detalló que estos trabajos se asignaron a través de una licitación pública federal, con el rubro de mantenimiento y remodelación, pero no fue una decisión del gobierno del estado etiquetar recursos para ese concepto, ya que la partida estaba dirigida a ese aspecto.

A través de un comunicado la administración estatal informó que los recursos para estos trabajos se etiquetaron en el Presupuesto de Egresos 2019 y el gobierno del estado ejecutó obras de reparación y mantenimiento en 72 unidades médicas.

Entre las acciones que se desarrollan en los inmuebles se encuentran: acabados y recubrimientos, rubro que considera la aplicación de pintura, la restitución de elementos cerámicos en piso, muros y plafones, reparación de muros divisorios; además, trabajos en piezas de aluminio, herrería y carpintería; así como instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas.

“También se ejecutan trabajos de mantenimiento y reparación de persianas y de imagen institucional, concepto en el que se considera la sustitución de señalamientos que refieran el nombre del espacio, de protección civil, de tipo informativo, además de la rotulación de puntos de reunión, cajones de estacionamiento y áreas para discapacitados”, agrega el comunicado.

PAGARÁN A TRANSPORTISTAS SUBSIDIO DE ESTUDIANTES

La administración del gobernador Miguel Barbosa ya cuenta con los recursos para pagar a los transportistas el subsidio del pasaje para estudiantes, pero apenas 3 mil 500 concesiones han cumplido con los requisitos para efectuar el cobro.

El mandatario detalló que el dinero ya está a disposición y listo para que se cobre, pero los transportistas deben cubrir los requisitos para hacer el pago mediante transferencia bancaria porque no se puede solventar en efectivo.

“Estamos listos, sin problema, tenemos fondos, tenemos todo, no se ha pagado por dificultades de los propios concesionarios que no han entregado documentos para hacerles el pago”, dijo.

Agregó que este lunes inician los operativos para detener al transporte pirata, no obstante, consideró que algunas de esas unidades que operan de forma irregular pertenecen a los mismos concesionarios que también se quejan por la competencia desleal.

En otro tema, no descartó hacer cambios en su gabinete en este año, pero sí rechazó la llegada de Carlos Meza Viveros a la Secretaría de Gobernación, como trascendió en versiones periodísticas.

Además, se dijo sorprendido de las publicaciones en medios de comunicación en las que se señala que hay prostitución en el Centro Histórico y adelantó que se hará una revisión a los 17 verificentros del estado para determinar si cumplen con la normatividad, en caso que no, les será retirada la concesión.

Finalmente, garantizó que mediante el proyecto de traslado de la Estrella de Puebla a San Francisco no habrá expropiaciones y durante este año se determinará su ubicación.