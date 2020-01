Por amamantar a su bebé desalojan a madre de Museo Amparo, institución toma medidas

Mediante un video compartido en redes sociales, una mujer que estaba de visita en el Museo Amparo, acusó que, personal de dicho lugar, la desalojó del área por amamantar a su bebé en una de las salas bajo el argumento de que está prohibido.

Con lágrimas en los ojos, la madre lamentó este hecho y fue mediante un breve video de 44 segundos que pidió el apoyo para que se diera a conocer su caso y dar una solución a esta acción que emprendió una de las guardias.

“En el museo amparo de la ciudad de Puebla una chica que, por ser mujer, debería tener más tolerancia y comprensión, me sacó. Me dijo que me saliera porque no puedo amamantar a mi bebé”, se le escucha decir entre sollozos.

Por su parte, Silvia Rodríguez Molina, coordinadora de interpretación y difusión del Museo Amparo, comentó a El Sol de Puebla que, en efecto, este incidente sucedió en diciembre pasado, por lo que el recinto tomó medidas para capacitar a su personal y evitar que se repita una situación como esta.

Mediante un comunicado indicó que el Museo Amparo es un espacio libre de discriminación y en el cual la lactancia materna es permitida.

“Tras el desafortunado incidente del 23 de diciembre, iniciamos el reforzamiento de la capacitación y sensibilización de nuestro equipo, a fin de subrayar que este es un espacio incluyente, libre de discriminación y en el cual la lactancia materna es permitida como un derecho de madres, niñas y niños”, informó.

Rodríguez Molina compartió con este medio que en todas las salas hay bancas con un logotipo de maternidad en las que se indica las áreas que las madres pueden amamantar de manera segura.

En su página de internet destaca que como parte de sus lineamientos de accesibilidad “el Museo es amigable con la lactancia materna”, acto que la coordinadora de difusión aseguró pueden hacer de manera tranquila y segura en las áreas disponibles del Amparo.

