Policías estarían implicados en asaltos en Tehuacán: empresarios | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Tehuacán, Pue.- Empresarios de esta ciudad han perdido la confianza en la policía municipal debido a hechos que ponen en duda su proceder, motivo por el cual han optado en no pedir el acompañamiento cuando realizan manejo de efectivo de cantidades importantes, informó el presidente de la Cámara del Vestido delegación local, Rufino López Pérez.

María y Arizet salieron de su casa en Miahuatlán pero no volvieronCuesta de enero, fatal para el comercio de Tehuacán: CanacoDesde hace unos meses les han sugerido ese acompañamiento pero no lo han tomado, porque consideran que se deben agotar primero los filtros y acciones al interior de las instituciones bancarias así como del manejo de recursos dentro de la propia empresa, al mantener la secreción en el manejo de tiempos y horarios para realizar algunas transacciones.

Este tipo de acompañamientos son factores que deben de realizarse con una estrategia clara porque llevan en sus manos patrimonio y recursos de la empresa y no hay contacto directo ni coordinación apropiada con el director de Seguridad Pública; como se lo hicieron saber a los regidores hace un par de días en una reunión que tuvieron.

Debido a esto los empresarios continúan realizando el traslado de valores de manera particular y considerar que seguirán mediante el acompañamiento de personal de seguridad privada, aunque se representa un costo para ellos.

En el caso de las investigaciones que se hicieron mediante el sistema de monitoreo y vigilancia que tenía el municipio, así como el Centro Metropolitano de Seguridad (C5) a cargo del gobierno del Estado, no han tenido avances, ni tienen conocimiento de las estrategias que se han aplicado, como tampoco los resultados de las investigaciones esto al no tener un parámetro de cuantas carpetas de investigación han resuelto de manera favorable y estatus que han solicitado a las autoridades se les den a conocer, pero no han tenido respuesta.

En los últimos dos años por lo menos se han robado unas imágenes de diferentes talleres y maquiladoras de la ciudad de todo esto se ha hecho la demanda ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue y se logre la recuperación de esa maquinaria que forma parte de los activos de las empresas, objetos que les sirven para generar empleo y realizar el trabajo manual de conformación de las prendas de vestir pero no se ha recuperado ni una sola máquina, a pesar de que se ha insistido en diferentes momentos para conocer los avances de las investigaciones.

Foto archivoe

aj

Vistas: 78