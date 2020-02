Podcasts le subieron el volumen a Spotify

Una voz muy conocida, pero a un ritmo que no es habitual escucharle, José Álvaro Osorio habla en capítulos cortos de cómo fue su incursión en el reguetón, su crecimiento y su éxito.

Los podcasts de J Balvin, como de muchos otros artistas, han sido en los últimos meses la gran apuesta de las inversiones de Spotify y una de las razones por las que logró cerrar el año pasado con 271 millones de usuarios activos mensuales.

La compañía sueca de música en streaming no solo alcanzó entre octubre y diciembre del año pasado 124 millones de usuarios premium, lo que significó un incremento de 29 por ciento, sino que además alrededor de 90 por ciento de sus ingresos proviene de los suscriptores vía pago.

De acuerdo con la compañía, durante el último trimestre del año sus horas de conexión se incrementaron 200 por ciento, en parte, gracias a los podcasts que actualmente ya suman 700 mil títulos viviendo en la plataforma.

“Estamos viendo indicios claros de que el uso de podcasts está impulsando un mayor compromiso y retención general. Hemos visto indicios de que nuestras inversiones en esa categoría tienen un impacto positivo en la conversión de usuarios gratuitos a un esquema de pagos”, dijo la empresa.

Para la empresa presidida por Daniel Ek cualquier decisión de acelerar su inversión en podcast y gasto en tecnología debe verse como una indicación de su creencia de que su estrategia está teniendo resultados tangibles. “Hemos ganado aún más confianza en los datos, particularmente en torno a los beneficios de los podcast, y como resultado, 2020 será un año de inversión”.

Apenas esta semana anunció la compra de la plataforma The Ringer con el objetivo de incrementar su oferta de podcast deportivos, de entretenimiento y cultura pop. En febrero del año pasado anunció la compra de Gimlet y Anchor por 6 mil 330 millones de pesos.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en México Spotify cuenta con 85 por ciento del mercado de streaming musical. Detrás se encuentran Apple Music, con 6.0 por ciento del mercado, Google Okay con 3.8 por ciento y competidores más pequeños con 5.8 por ciento.

Al tercer trimestre de 2019 el mercado mexicano registró 15.1 millones de suscripciones a estas plataformas, lo que significó un crecimiento de 4.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De los internautas mexicanos 59.8 por ciento usa estas plataformas, lo que significa que el número de suscriptores alcanza 49.6 millones. Cuatro de cada 10 mexicanos elijan consumir música a través de herramientas digitales.

Por dispositivo, los smartphones son las unidades predilectas para su consumo con 98 por ciento de la preferencia; seguidos por computadoras con 24 por ciento; tabletas con 15 por ciento; iPod con 8.0 por ciento y Smart TV con 6.0 por ciento.

CLAVES

PARTICIPACIÓN

Las industrias creativas digitales tienen una contribución total de aproximadamente 7.3% del PIB de México por la suma de sus componentes formal, informal y digital.

COMPARACIÓN

Un melómano del siglo XX tendría mil o 3 mil acetatos, hoy todos tenemos acceso a un acervo de alrededor de 100 millones de canciones en Spotify.