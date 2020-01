Poblanos que no se sienten seguros pueden padecer desde ansiedad a depresión: Especialistas

“Tengo miedo de salir a la calle. No me siento segura ni en ningún parque, ni el transporte público, ni cerca de mi casa”, dijo Betzabé Hernández. Ella como varios poblanos están padeciendo episodios de nerviosismo, ansiedad y hasta cuadro de depresión, informan expertos en psicología del Tecnológico de Monterrey, así como de la Universidad Iberoamericana.

Betzabé relató que esta semana cumplen 20 días de su amiga desaparecida: Ariana Corona Victoria, cuya foto se ha hecho viral en redes sociales. Desde ese día no ha tenido más tranquilidad.

Me siento agredida, aunque no es para mí el daño. Pero, mañana o pasado puedo ser yo o alguien más cercano a mí, de mi familia comenta.

La madre de familia dice que camina con expectativa, volteando de un lugar a otro y por precaución, también dejó de compartir fotos en sus redes sociales o alguna de sus actividades.

EL MIEDO ES PODEROSO

El miedo es una emoción muy poderosa que despierta la parte instintiva del ser humano de protección, lo que fractura el tejido social, debido a que las personas empiezan a encerrarse y ver a los demás como una amenaza, expuso Leopoldo Castro, coordinador de la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana.

Las consecuencias pueden verse en las calles vacías y el abandono de actividades cotidianas como ir a correr.

Maribel Cervantes es una de esas personas, pues únicamente acude al parque a patinar con su hija cuando la acompaña de su marido, pues así se siente más protegida. No hace mucho, supo que a una de sus amigas le intentaron rebatarle a su pequeña.

Me siento insegura porque en las noticias pasan muy seguido que se roban a los niños, que asaltaron, no me siento segura. En el parque salgo con mi hija porque viene mi esposo, pero sola no me atrevo a salir

Leopoldo Castro consideró que las redes sociales y los medios de comunicación son un papel importante para que la población tenga miedo, ya que algunas noticias difundidas pueden alarmar, aunque no sea un hecho real.

En este caso, opinó que es necesario que la población no comparta información de páginas de noticias o cuentas en redes sociales que no puedan ser comprobables. Mientras, a los medios de comunicación hizo la invitación de compartir hechos delictivos de manera objetiva.

He escuchado de muchos casos de robo, yo cuando salgo de la universidad no camino de noche a mi casa, pero voy con miedo en el transporte público dijo la estudiante, Diana N.

Al cierre de 2019, la ciudad de Puebla se colocó en el primer lugar a nivel nacional como la demarcación en la que sus habitantes mayores de 18 años se sienten más inseguros con un 92.7 por ciento de su población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

LOS DAÑOS A LA SALUD

Por el temor a ser víctima de un atraco, han ido en aumento enfermedades por trastornos mentales como la paranoia, la neurosis, ansiedad, además de la depresión, expuso Laura Zanatta Reyes, especialista de Bienestar y Consejería del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Puebla.

La académica consideró que la escala de violencia en el país y la entidad poblana, han acrecentado estos padecimientos, los cuales deben de tratarse con el apoyo de la familia, los amigos, además de la sociedad.

Consideró que anteriormente no se llegó a pensar que los actos delictivos se encontrarían en una actividad cotidiana como manejar, o bien, ir a comprar medicina. Por lo que ahora se deben de tomar mayores consideraciones.

La psicóloga recomendó precaución y tranquilidad a quienes no han sido víctimas de algún incidente delictivo.

En tanto, para quienes ya tienen trastornos de esta materia sugirió generar redes de apoyo para salir adelante: “Es importante saber que hay gente que me quiere y me va a apoyar en una crisis”. No obstante, se tiene que hacer un diagnóstico, en caso de requerir una atención medica más especializada.

También, consideró que la sociedad debe de exigir que las instituciones policiales y gubernamentales brindar garantías de seguridad. Mientras, a la ciudadanía la convocó a organizarse para prevenir los delitos.

A esta petición de seguridad, solicitando más vigilancia y policías, se sumaron los poblanos, que informaron que, a través de grupos en sus redes sociales, o bien en el WhatsApp se alertan de gente sospechosa, actos inusuales y hasta advertencias de robos en sus colonias o escuelas.

“En la colonia Universidades, la delincuencia es tremenda. Hay constantemente asaltos, desde hace como 6 meses bajó, pero sí hay fotos de chavos tomándole fotos a las casas. Muy temprano o noche no salimos. Pedimos más seguridad”, concluyó Mina Gonzáles.

