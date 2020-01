PlayStation Plus febrero 2020: BioShock y los juegos gratis de PS4

Milenio Digital

Ciudad de México / 30.01.2020 10:14:38





Los juegos gratis de PlayStation Plus para febrero del 2020 ya fueron anunciados. Los usuarios de PS4 que están suscritos al servicio premium para jugar en línea podrán descargar BioShock: The Collection, The Sims 4 y Firewall Zero Hour, a partir del 4 de febrero.

BioShock: The Collection cuenta todo el contenido de BioShock, BioShock 2 y BioShock Infinite, incluyendo el DLC y contenido del director del juego.

Por otro lado, The Sims 4 es el título más reciente del popular simulador de vida producido por Electronic Arts.

Los usuarios de PlayStation VR también podrán descargar Firewall Zero Hour, un juego de disparos multijugador en realidad virtual.

Si quieres descargar los juegos gratis de febrero para PlayStation 4, tendrás hasta el 2 de marzo para hacerlo. Eso sí, sólo lo podrás hacer si estás suscrito a PlayStation Plus.

RL​