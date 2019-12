Plantea 4T prohibir corridas de toros y peleas de gallos en Puebla

La diputada local de Encuentro Social y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, abrió la posibilidad de prohibir las peleas de gallos y corridas de toros en Puebla por considerarlos una forma de maltrato animal, aunque aclaró que antes de tomar una decisión se escucharán a todas las voces involucradas.

La legisladora reconoció que ella está en contra de la Fiesta Brava por considerar que se trata de maltrato animal sin justificación, sin embargo, reconoció que el próximo año se debe discutir este tema y para ello anunció foros con expertos en tauromaquia, así como con organizaciones de protección animal que consideran este deporte como un maltrato y no como un arte.

“Vamos a escuchar a todas y a todos, no estoy diciendo que es una decisión tomada, pero sí tenemos que entrarle ya al debate y estaremos el siguiente año citando a quienes trabajan en lo que ellos llaman deporte, arte o afición de los toros, pero también a quienes creemos que es violencia contra los animales que están siendo asesinados frente a los ojos de todas y todos, viviendo o disfrutando un espectáculo que es sangriento, un espectáculo que, para quienes no estamos de ese lado, no le encontramos justificación”.

Lejos de una consulta ciudadana, la diputada de Encuentro Social señaló que se deben abrir foros con especialistas para que el sector que está a favor de este deporte pueda exponer sus argumentos y se tomen en cuenta en caso de promover una reforma a la legislación actual.

“Más allá de la consulta, sí se tendrá que escuchar en foros a la gente que conoce del tema y que es especialista para poder entender el trasfondo de los toros como para los que no entendemos que es arte o es parte de la cultura mexicana”.

Finalmente, en el caso de las peleas de gallos la diputada expresó que no debe haber un doble discurso al promover políticas públicas para el cuidado de algunos animales y de otros no, por lo que también debe ser discutido el próximo año.

“En los gallos también, es un tema de violencia, de cuidado a los animales, no podemos tener un doble discurso de estar cuidando a unos animales sí y a otros animales no. Creo que debemos entrarle a todo”.