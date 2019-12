Pide PRI al gobierno estatal recomponer el camino en 2020

El dirigente del PRI en Puebla, Lorenzo Rivera Sosa, hizo un llamado al Gobierno del Estado a recomponer el camino para el siguiente año, pues afirmó que el arranque de la administración no fue lo mejor debido a la creación de nuevos impuestos que contrastan con el discurso que el actual gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, difundió durante la campaña.

“No se cumplió el que este gobierno no impondría impuestos, hay impuestos en el tema de turismo, hay impuestos para las placas que no se esperaban. El arranque no ha sido de lo mejor, el arranque es muy diferente al discurso de campaña”.

De igual forma, insistió en pedir que el gobierno considere la posibilidad de que el canje de placas que anunció el gobernador sea gratuito como en los estados de Tlaxcala o el Estado de México, pues dijo que esta nueva medida impacta directamente el bolsillo de los poblanos.