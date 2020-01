Pide licencia dirigente de la Corriente Crítica del PRI

Erik Salgado Trujillo, actual dirigente de la Corriente Crítica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió licencia a su cargo para poder participar como aspirante a dirigente del CDE del tricolor. Al mismo tiempo, exhortó al líder estatal de su partido Lorenzo Rivera Sosa, y al secretario de organización, Néstor Camarillo, que repliquen el mismo ejercicio para que se garantice piso parejo en la contienda.

En conferencia de prensa acompañado del líder nacional de la Corriente Crítica, Genaro Morales Rentería, el actual dirigente dijo que hacía publica su renuncia ya que tiene la intención de convertirse en el nuevo dirigente del PRI en Puebla.

Señaló que, con el objetivo de tener una competencia sana, imparcial y sin “dados cargados” consideraba que Rivera Sosa y Camarillo Medina, también tenían que hacer lo mismo, pues ambos han manifestado abiertamente sus aspiraciones para competir en la siguiente elección.

“Ostentar un cargo de la naturaleza que hoy representan es tanto ser juez y parte al mismo tiempo y puede prestarse a malas interpretaciones de manipulación, de coacción del voto, o de utilizar los recursos económicos, territoriales y estructurales del partido en beneficio de sus campañas”, dijo.

En caso de que Rivera Sosa y Camarillo Medina no renuncien a sus cargos inmediatamente, exigirá al Comité Ejecutivo Nacional que los dos sean “los árbitros y organizadores de la fiesta democrática”, y que se abstengan de competir por la dirigencia.

Incluso hicieron un llamado a Américo Zúñiga Martínez, delegado del CEN en Puebla, para que garanticen comicios limpios y trasparentes. “Creo que mi petición es justa ya que se debe de garantizar piso parejo entre los aspirantes y dejar que nuestra militancia sea la que decida en las urnas por el perfil de su preferencia para representarnos”, agregó.

Para finalizar, declaró que, si Lorenzo Rivera y Néstor Camarillo no presentan licencia a sus cargos, la elección estará cargada y se demostraría que hay favoritismos. No descartó impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de que no gane la próxima contienda.

