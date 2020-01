Pide diputada de Morena explicación a la FGE sobre detención de activista

Después de que el activista Miguel López Vega es considerado el primer preso político del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, la diputada local de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que explique las razones de la detención e hizo un llamado a no incurrir en las mismas prácticas de gobiernos anteriores.

“Este tema no debe ser utilizado de una forma política. No conozco a ciencia cierta el caso, la Fiscalía es la encargada de la investigación de estos supuestos delitos, yo vengo del activismo social y sabemos que únicamente por manifestarnos ya era caso de que llegaba la Policía o los granaderos. Creo que en este gobierno no debe haber esto y sobre todo que el Fiscal sepa que son nuevas épocas, que ya no debe de ser lo mismo que antes, entonces creo que la Fiscalía debe de decir porqué se le hizo”.

Recordó que ella inició su carrera como activista y por ello se pronunció a favor del cuidado de la naturaleza, después de que el activista fue detenido por manifestarse en contra de la contaminación del río Metlapanapa a causa de los residuos de las empresas instaladas en Huejotzingo, que forman parte del proyecto “Ciudad Textil”.

