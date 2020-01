Patrullas paradas están a la espera de instalación de software: Barbosa

Las 374 patrullas estacionadas en la Academia de Policía Ignacio Zaragoza están paradas porque se encuentran en proceso de instalación el software con el cual funcionará la tecnología que tienen, además, los policías que las manejarán son capacitados para que puedan aprovechar los elementos con los que están equipadas, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El Sol de Puebla dio a conocer este miércoles que hay cerca de 374 patrullas sin funcionar, aunque este jueves 23 de enero se completó la entrega de las mil unidades que arrendó el gobierno del estado por un monto de mil 387 millones 413 mil 360 pesos por un periodo de 27 meses.

No es llegar y enviarlas, se les tiene que instalar la tecnología, eso no lo sabías ¿verdad?, que se le tiene que instalar un software porque son patrullas que tienen una tecnología muy avanzada, pero tienen que instalárseles ese software, un internet móvil, un conjunto de cosas y si hoy alguien de ustedes sabe manejar un vehículo y quiere utilizar todo el instrumental que está ahí, no lo saben utilizar hasta que lo capaciten explicó.

El gobernador expuso que muchas patrullas ya se encuentran en distintas regiones del estado y las únicas que se están estacionadas son las que llegaron el pasado 23 de enero, no obstante, todas se repartirán conforme a los análisis de los índices delincuenciales y distintas estadísticas.

