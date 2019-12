Pasa Yadhira Carrillo la peor de sus navidades

La celebración de la Navidad es el momento perfecto de muchas personas para reencontrarse con sus familias y pasar un buen rato en armonía. Sin embargo, para Yadhira Carrillo no ocurrió así este año, pues asegura que ha vivido una auténtica pesadilla.

Antes de la Nochebuena, la actriz mexicana concedió una entrevista para el programa Suelta la Sopa en la que contó sus planes para las festividades decembrinas. Yadhira Carillo aseguró que no celebraría de ninguna manera, pues no está al lado de su esposo.

“Es el día más injusto de la vida de Yadhira Carillo y Juan Collado . Estamos viviendo una injusticia brutal en México. Él (su esposo) está quebradísimo, tristísimo y destrozado. Él no tenía que haber pisado este lugar ni un día de su vida”, señaló.

La exestrella de Televisa aseguró que su esposo es una persona de lo más recta y no debería estar preso. La actriz de 46 años confesó que la pasaría sola en casa viendo películas, pues no tiene el ánimo suficiente si no está al lado de su pareja.

¿De qué se le acusa a su esposo?

El pasado 9 de julio el abogado Juan Collado fue detenido en un restaurante de Polanco después de ser acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El esposo de la actriz solicitó un amparo para estar con su familia, pero este le fue negado.

«Siempre con Juan, no importa la fecha»…Yadhira Carrillo confirmó que celebrará la Navidad en la cárcel con su esposo Juan Collado. pic.twitter.com/I89oMSBLnT — Un Nuevo Día (@UnNuevoDia) December 20, 2019

Yadhira Carillo confesó que las autoridades mexicanas la dejaron sin sustento económico para ayudar a las organizaciones que contra el cáncer y para rescatar perros de la calle. “Todos estamos sin un peso. Nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y sin vida”, añadió.