«Parece 15 de septiembre», acusa PT fracaso de la Villa Iluminada en Atlixco

La diputada local del PT por el distrito de Atlixco, Guadalupe Muciño Muñoz, consideró un fracaso esta edición de la Villa Iluminada de ese municipio, pues aseguró que no hay la misma afluencia de turistas como en años anteriores y hubo quejas de comerciantes que fueron relegados por el Ayuntamiento que encabeza el panista, Guillermo Velázquez Gutiérrez.

“Los indicadores de que la Villa no va bien a veces son que hay muchísima gente y el tráfico está imposible, hoy el tráfico está ligero, sí hay mucho descontento en la gente porque se vende mucho alcohol, pareciera que no es Villa Iluminada sino 15 de septiembre, se desvirtúa totalmente el tema y no está teniendo el éxito de otros años”.

Afirmó que la baja de visitantes afecta directamente a las familias que aprovechan este espacio para vender, pues dijo que los ingresos que perciben en esta temporada les ayuda a subsistir en los próximos meses.