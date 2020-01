Opositores logran clausura de colector e intervención de la federación

Juan Crisóstomo Bonilla.- La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado, clausuró los trabajos de introducción de drenaje y la construcción de un colector pluvial que se celebraban en terrenos ubicados sobre la carretera federal a Huejotzingo, a la altura de Santa María Zacatepec, comunidad del municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, como parte de las acciones de seguimiento iniciadas desde noviembre pasado, pues los sellos serán levantados cuando se determine los impactos de la obra.

En un comunicado de prensa, la dependencia, dijo que, con este acto, también se revisará la expedición de permisos y el cumplimiento de normas técnicas, a fin de evitar escenarios de contaminación de los recursos públicos.

Es necesario decir que esta clausura, fue efectuada, luego de que ayer por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara el envío de personal de diferentes dependencias federales para conocer el escenario que prevalece sobre estas acciones ligadas al proyecto en desarrollo, denominado Ciudad Textil, y que ha generado inconformidades en colectivos sociales.

También la dependencia estatal, ejerció esta acción, horas después de que un grupo de pobladores de Zacatepec, por enésima ocasión, protestara en dicho tramo carretero para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, la cancelación de ese nuevo complejo industrial que comprende territorios de Huejotzingo y Juan Crisóstomo Bonilla.

Al igual, tuvo lugar un día después de que Miguel López Vega, uno de los opositores a esta obra, -es señalada de afectar el medio ambiente porque presuntamente las descargas de las nuevas empresas desembocarán en el río Metlapanapa-, saliera libre, luego de haber estado encarcelado por cinco días por los delitos de obstrucción a una obra, y ataques a las vías de comunicación, así como a los medios de transporte, aunque sólo fue vinculado por el segundo.

En el gran sello de clausura colocado por las autoridades estatales no se especifica el motivo de la clausura, pero todo indica, a decir de los pobladores inconformes con la obra, que la razón es porque los empresarios de Ciudad Textil, desde el 2018 iniciaron trabajos, sin contar con los permisos correspondientes.

Ayer, en un recorrido realizado por El Sol de Puebla, se observó que las zonas donde se ejecutaban estos trabajos, lucían libres de maquinaria pesada y personal laborando.

Mientras que, de lado de los pobladores inconformes, se conoció que éstos mantienen el plantón permanente, que desde el último trimestre del año pasado instalaron a unos metros del polígono en mención, a fin de tener vigilancia y evitar cualquier acción que los empresarios puedan concretar en un aparente detrimento del río Metlapanapa.

Intervendrá AMLO en el proyecto de Ciudad Textil

Tras celebrar la liberación de Miguel López, a quien se consideró preso político, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará a Puebla al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y al del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para atender las peticiones de Juan C Bonilla y determinar si es viable la cancelación de la obra que presuntamente contaminará el río Metlapanapa.

En su conferencia de prensa matutina del jueves, fue cuestionado sobre la detención del opositor a los trabajos de drenaje del parque industrial Ciudad Textil porque contaminarían un río que pasa por su comunidad, en ese sentido, dijo que tiene confianza en que el gobernador Miguel Barbosa atienda el asunto y a su vez enviará a miembros de su gabinete para dar seguimiento.

“Celebro que hayan dejado en libertad a este dirigente, tengo información porque es un tema que se está tratando en las redes sociales y se hablaba, me llamó la atención eso, de que era el primer preso político de la 4T entonces celebro que ya no tengamos presos políticos (…) no queremos nosotros que haya presos políticos, cero presos políticos”, indicó.

El presidente expresó que se analizarán los trabajos que se realizan y no se cometerán abusos contra las comunidades indígenas, por lo que su secretario de Medio Ambiente será encargado de evaluar la situación y de presentarle un informe sobre la situación de la obra y sus alcances.

Se debe mencionar que Miguel López fue aprehendido el pasado viernes y obtuvo su libertad este miércoles por la noche, estuvo en prisión casi una semana después de imputarle la quema de un vehículo oficial y otros disturbios el pasado 30 de octubre.

En tanto, el gobierno del estado negó alguna participación en la detención de Miguel López, ya que el proceso se desahogó desde la Fiscalía General del Estado y de forma paralela se atendieron las peticiones del pueblo de Jun C Bonilla.

EL PRÓXIMO AÑO TIENE QUE ESTAR LA SEP EN PUEBLA

Por otra parte, el presidente informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene como plazo para completar su traslado el 2021, ya que el próximo año se deberá desocupar el edificio en el que actualmente está instalada para convertirse en un museo del Muralismo.

López Obrador mencionó que la descentralización de la SEP está avanzando y su secretario Esteban Moctezuma está despachando en el estado de Puebla dos días a la semana, pero tiene que llevarse a cabo la mudanza completa.

“Tiene esa secretaría como límite el año próximo, que se cumplen 100 años de la fundación de la SEP y coincide con la conmemoración de la Independencia de México, los 200 años de Independencia de México. Y ese edificio tan bello de la Secretaría de Educación se va a convertir en un museo del Muralismo y va a tener otras actividades”, explicó.

Al respecto, se debe mencionar que Esteban Moctezuma estuvo la semana pasada en Puebla y dio a conocer que se abrirá una sede alterna de la SEP para habilitar trámites en la entidad en atención a la zona del sur sureste, con el objetivo de que los usuarios ya no se desplacen a la capital del país.

(Con información de Elena Domínguez)

