Oídos sordos, corazón ciego

Intentémoslo, si quieren —respondió Sicilia sin convicción, casi con fastidio, pero aliviado por las evocaciones de un pasado lejano en el que había sido feliz—. Pero les aseguro que será inútil. Yo cené con López Obrador en su departamento. Estuvo huraño, distante, como si yo fuera un rival. En su estrechez política, cree que estamos en una disputa por el monopolio de la moral. ¡Vaya idiotez! Lo mismo le sucedió con el zapatismo. Pero ya que creen que ese hombre tiene un gramo de estadista, intentémoslo…”.

Este duro testimonio, escrito por el propio Javier Sicilia en su crudísima y ejemplar novela de no ficción El deshabitado, puede explicar, entre otras razones, la antipatía y el desdén que López Obrador ha mostrado ante él y el movimiento de paz, justicia y dignidad que con otras víctimas de la violencia encabezó desde el 28 de marzo de 2011, cuando su joven hijo Juan Francisco fue brutalmente asesinado junto a seis amigos.

Pero ni ese juicio del poeta que suele llamar a las cosas por su nombre, juicio que no parece contrario a la verdad objetiva, es suficiente para justificar la respuesta del presidente a una demanda moral y justa que él trata como cualquier otra cosa, al modo de una política de posiciones donde las cosas quedaran subordinadas a una abusiva simplificación sectaria en la cual lo que le sea incómodo o crea que le afecte lo atribuirá a los “conservadores”, ese inmenso e impreciso saco donde López Obrador puede meter de todo para descalificarlo.

Cuando pienso en la política acabo concluyendo que efectivamente sucedió aquello que el vidente Murena, otra voz casándrica, dejó consignado y nadie creyó: después de la Revolución francesa el mundo dio la vuelta y quedó invertido. Lo de abajo se situó arriba, se cerraron las conexiones con el cielo a través de la fe y las ideas, en cambio se abrió la boca del infierno (inferus privador, le llama Murena), que desde entonces se estableció en la tierra. Los peores quedaron henchidos de avasallante intensidad y los mejores se vieron encerrados bajo su atemorizada incertidumbre (Yeats).

Es entonces que los políticos contemporáneos no están a la altura de la grave y escalofriante situación de estos días de coronavirus sociales, éticos y fisiológicos, de límites terminales para las maneras comunes de pensar. Anteponen su desbordado ego, su narciso auto concepto a la sagrada obligación de gobernar (sagrada no como divina sino como excepcional y superior porque es de interés colectivo).

Cuenta Thornton Wilder que en los desfiles triunfales un esclavo acompañaba al César para decirle al oído: “Recuerda que eres humano”, mientras iba recibiendo los vítores de la multitud. Aunque ello no impidió que el veneno del poder lo intoxicara a él y a sus sucesores, la antigüedad entendió el ejercicio del poder como una difícil obligación que despersonalizaba a quien la cumplía, al cual se le exigían conductas imparciales no determinadas por ningún sistema de simpatías o fobias, que debieran serle ajenas. Ese era el sacrificio de ejercer el poder, un atributo prestado y no una posesión propia que podía corromper a cualquiera, hacerle creer que él mismo es el poder.

Aunque el presidente se deslindó de los hechos, sus decires extrapolantes (los buenos y los malos) y ahora lamentables —desde la flojera por recibir a los marchistas hasta ignorar la literalidad de sus demandas o distraer con que los hoy demandantes no dijeron nada contra los venales políticos anteriores, afirmación falsa en cuanto a Sicilia— son los que pudieron llevar a sus devotos a la cobarde y vergonzosa agresión en la plancha del Zócalo contra la pequeña marcha de la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia cuando ingresó a ella para llevar a cabo un mitin amparado por la ley.

Ya es tiempo de que López Obrador abandone ese recurso cada vez más gastado conforme pasan los meses: el síndrome de la mujer de Lot que mira hacia atrás y queda petrificada. La táctica de atender lo de enfrente a través del espejo retrovisor. No es cierto que antes, con los malos, nadie dijera nada, pero aun si así fuera (que en el caso de Javier Sicilia, autoridad moral de este país, legitimada como pocas por el dolor y la denuncia, no ha sido), su obligación ahora es gobernar para todos y cumplir las promesas de campaña.

—En momentos así creo que mi confianza se cae a pedazos— me dice mi compañera de vida. Tres circunstancias la han lastimado: la poca gente que asistió a la caminata, la violencia contra sus miembros y la meliflua conducta presidencial. Está de acuerdo en que los LeBarón hicieron a Trump una petición desafortunada que en medio de su inmensa pena sonó a traición, y que ello afectó la simpatía de la gente. Pero le parece un epifenómeno ante el atroz y decisivo problema para la viabilidad del país de la violencia criminal, las víctimas, los desaparecidos, y la incomprensión e ineficacia gubernamentales para resolverlo.

Más valdría un ejercicio de humildad inteligente y obligación moral: gobernar es el arte de lo necesario y lo posible. Ir de atrás hacia adelante. ¿Podrán hacerlo el corazón ciego y los oídos sordos de López Obrador?