Nunca descalifiqué a la 4T: Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo negó haber descalificado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y agradeció el espaldarazo que recibió del mandatario.

En entrevista con MILENIO, aseguró que apoya al Presidente y a la Cuarta Transformación, al tiempo que aclaró que continuará “contentísimo” en Morena, en tanto el movimiento se conduzca correctamente.

“Yo nunca he descalificado al gobierno, estoy en contacto permanente con él. He recibido un espaldarazo del Presidente de la República en la mañana (ayer), que habló de mí y que me alentó a seguir adelante… para que quede claro: las posiciones que he tomado favorecen su espacio de maniobra. Yo estoy apoyando con todo lo que puedo al Presidente”, dijo.

En días recientes, el legislador consideró que las acciones de la Guardia Nacional contra la caravana migrante fueron una “salvaje agresión”. Señaló que esos ataques parecen una actitud sistemática o una política de Estado.

El miércoles pasado, legisladores de Morena impidieron a Muñoz Ledo hablar durante la comparecencia de Rosario Piedra, titular de la CNDH, a la que iba a cuestionar sobre el asunto migratorio.

Respecto a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados evitar la censura.

Durante su conferencia matutina, dijo que respeta la opinión de Muñoz Ledo, pese a que se ha pronunciado contra la política migratoria. “Mi recomendación es que se abran todos los foros y que hablen todos. Prohibido prohibir, o sea, no hay por qué censurar”, señaló.

Subrayó que Muñoz Ledo es un hombre de lucha, que sabe que “la libertad no se implora, la libertad se conquista”. Y no descartó reunirse con el diputado.

En la entrevista con MILENIO, Muñoz Ledo manifestó que “la Cuarta Transformación es una lucha continua contra el pasado autoritario. En la medida en que lo logramos, avanzamos; en la medida en que no lo alcanzamos, retrocedemos.

“La Cuarta Trasformación es una lucha por el cambio político del país, no es que se suspenda o no se suspenda, es como el patriotismo, como el amor por otro ser”.

Sobre si las prácticas y políticas del gobierno federal pueden desfigurar los principios de la Cuarta Transformación, el legislador apuntó que el proyecto del Presidente es una lucha constante contra el autoritarismo.

No obstante, señaló que en este momento su posición es clara y está contra cualquier acto que atente contra los derechos humanos de los migrantes. “Es clara como una gota de agua: estoy contra la represión a los migrantes en la frontera», recalcó.

Luego de que sus compañeros de bancada le impidieran hablar en el acto del miércoles pasado, Muñoz Ledo dijo que Morena sale de su corazón. Ayer aclaró que eso depende de cómo se conduzca el movimiento .

—¿Ya no se sale de su corazón Morena?

—Bueno, si sigue haciendo lo que está haciendo, pues sí, se va de mi corazón. Pero si hace lo contrario, yo estoy contentísimo— subrayó.

Y ADEMÁS

LLAMA A DEJAR EL DOBLE LENGUAJE

Porfirio Muñoz Ledo pidió al gobierno federal a dejar el engaño y el doble lenguaje y emplazó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que deje de criminalizar a los migrantes centroamericanos y reconozca la jurisdicción de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). En Twitter señaló: “Emplazo a Segob para que deje de criminalizar a nuestros hermanos provenientes del sur… Basta de engaños y dobles lenguajes». En otro mensaje, agradeció a la ciudadanía por su apoyo a la defensa de los migrantes.