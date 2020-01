Nuevo contralor municipal será definido en una terna

El próximo titular de la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla, será elegido de una terna, mientras, David Riveroll Vázquez, seguirá su cargo hasta que cumpla con la auditoría que enfrenta, expuso la presidenta, Claudia Rivera Vivanco.

En sesión ordinaria de Cabildo, la presidenta reveló que, aunque desde el 31 de diciembre tenía el documento de su renuncia, la ley le exige que antes debe de entregar información derivado de una auditoria.

“El contralor ha presentado la renuncia, pero sabe que hay una auditoría y le exige y mandata que vaya entregando la información, aunque tengo la renuncia el 31 de diciembre, la tengo y se hará afecto una vez que se termine la auditoría”, expuso Rivera.

En los próximos días está por concluir la auditoría de David Riveroll Vázquez, sin embargo, él la hizo pública este jueves.

Ante esta situación, un grupo de 14 regidores propusieron que el nuevo funcionario sea emanado de la sociedad, incluso, se extienda la invitación de las universidades. Alguno de ellos, señalaron que no se trata de un tema político, sino únicamente gubernamental. El tema debe de atenderse en un plazo máximo de 15 días.

Mientras, Rivera pidió no politizar el tema o tratar de proponer a algún funcionario: “Pido se abstengan hacerlo de manera política o generar un tipo de concesión proponiéndome a una persona por interés particular, eso no va a ocurrir”.

Es preciso mencionar que este 8 de enero los regidores morenistas del denominado “Grupo G5”, Rosa Márquez Cabrera, Marta Ornelas, Roberto Esponda y Edson Cortés, pidieron su renuncia debido a que consideraban que los estados financieros correspondientes a diciembre del 2019, presentaban opacidad, inconsistencias y muchas irregularidades. Sin embargo, desde su opinión, el contralor hizo caso omiso a esta situación.

