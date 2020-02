Nuevo canal de noticias

A partir de mañana, lunes 10 de febrero, la competencia entre los canales de noticias de nuestro país, y muy concretamente entre los del Valle de México, se va a poner más ruda que nunca.

¿Por qué? Porque El Heraldo Tv llegará a la televisión abierta privada regional. ¿Qué tiene de importante esto en caso de que usted viva en otra ciudad?

Mucho más de lo que se imagina porque, aunque El Heraldo Tv va a ser oficialmente solo una frecuencia local, la verdad es que este sistema noticioso va a llegar a todas partes gracias a lo que ya tenía en los cables, las antenas directas al hogar, internet y las redes sociales.

La televisión abierta va a ser un motor para su desarrollo, algo que va a catapultar sus producciones en términos de rating, de ventas, de impacto y de influencia. Es una noticia fundamental.

¿Qué fue lo que pasó aquí? Seguramente usted ya lo sabe y si no, se lo comento: El Heraldo Tv llegó a un acuerdo con Grupo Imagen y no solo “rentó” la frecuencia que antes tenía ExcélsiorTv, consiguió que se moviera del canal 28 al 10.

Para algunas personas este dato tal vez no signifique gran cosa, pero la verdad es que pasar del Canal 28 al Canal 10 es ganar muchísimo.

Imagínese, estos señores, de haber estado prácticamente en la nada, se van a colocar entre las marcas Nu9ve de Televisa y Canal Once del IPN, que gozan de una popularidad altísima.

Por si esto no fuera suficiente, las producciones periodísticas de El Heraldo Tv son excelentes. Tengo rato escribiendo y hablando de ellas en mis diferentes plataformas. Aquello está muy bien desde sus noticiarios tradicionales hasta sus programas de color, pasando por contenidos que casi nadie más maneja como sus emisiones de salud y de turismo.

Ojo: es un canal de noticias. No espere producciones carísimas retacadas de show. Espere información, infoentretenimiento, análisis.

Su nuevo noticiario nocturno con Javier Solórzano (del cual pronto le escribiré largo y tendido), por ejemplo, es magnífico, un concepto capaz de destronar a lo mejor que teníamos al aire en televisión abierta. Quiero ver la reacción de todos los que se dedican al negocio de la información después de este lanzamiento, porque pocas veces en mi vida he tenido el privilegio de atestiguar una historia de éxito como la de esta gente.

El Heraldo era una marca muerta y en muy pocos meses llegó a donde muchos no han podido. Es impresionante. ¿Qué van a hacer las otras televisoras mexicanas ante la llegada de este canal? ¿Qué van a hacer la grandes y las pequeñas, las viejas y las nuevas?

Esto, por supuesto, incluye a Imagen Televisión que tras el cierre de Excélsior Tv está manejando un nuevo concepto titulado Imagen Multicast que todavía falta explicar, que todavía falta que les gane la nota a todos los noticiarios de México, incluyendo a los de las otras frecuencias de su misma empresa como el canal Imagen Televisión.

¿Ahora entiende cuando le digo que a partir de mañana la competencia entre los canales de noticias se va a poner más ruda que nunca?

No pierda de vista la llegada de El Heraldo Tv a la televisión abierta. No pierda de vista a los demás. Es un momento importante para la comunicación en nuestro país. ¿A poco no?

alvaro.cueva@milenio.com