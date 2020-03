Ya no vayan a Cholula, dice víctima de balacera en Bar La Terracita | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

San Andrés Cholula, Pue.- Una de las asistentes al Bar La Terracita, narró el terror que vivió la madrugada de este sábado, cuando asistió al espectáculo del comediante Pipirin.

Sin embargo, tres personas sí resultaron heridas, de acuerdo con el reporte oficial, en el cual se indica que dos estaban estables y una más grave.

En el mensaje, una mejor que atestiguó el ataca escribió: “Amigos YA NO VAYAN A CHOLULA!! está súper cañón, hace unos meses unos amigos q están en container nos contaron de la balacera de Beirut en donde andaban buscando a un centroamericano y dicen q fue espantoso, a mi novio y a mí nos tocó anoche vivir en carne propia algo similar, fuimos a cenar y a ver al comediante Pipirín, llevaba como una hr de show cuando de repente empezaron los balazos, todos los clientes q estábamos ahí nos aventamos al suelo, mi novio y yo sólo nos abrazamos abajo de una mesa. La neta pensé q se iban a meter a jodernos a todos xq es un momento desconcertante, pero gracias a Dios eso no pasó, lamentablemente no sabemos q onda con las personas a los q específicamente les dispararon, se sabe q son tres pero sólo vimos a un chavo tirado en la entrada principal del lugar ensangrentado de la cabeza. Entré en un estado de shock, pensé q iba a pasar algo mucho más cañón, jamás en toda mi vida había visto una situación así y me da tristeza q en mi Puebla querida, en donde salíamos sin la preocupación de estas escenas, actualmente se vivan este tipo de situaciones tan graves!! Jamás regresaremos a Cholula, las cosas están de la chingada y sé q algunos de ustedes tienen negocios o trabajan ahí y no está padre decirles a otros ¡NO VAYAN!, pero la neta antes q todo está la integridad personal y no es la primera vez q pasa ésto ahí. Neta no está padre q ni si quiera a divertirse y a disfrutar un show se pueda.”

Fotografía Facebook

