Vuelca patrulla al perseguir unidad que no cumplía con el Hoy No Circula

Agentes de Vialidad Estatal volcaron la mañana de este lunes cuando perseguían un automóvil particular que llevaba placas con una terminación no permitida para circular los días lunes, según la implementación del programa “Hoy No Circula” en 20 municipios de Puebla ante la pandemia del Covid19.

Fuentes extraoficiales comentaron a este medio que el accidente ocurrió aproximadamente a las 6 horas de este 11 de mayo, sobre Periférico Ecológico y bulevar Valsequillo.

Ahí, dos uniformados a bordo de la patrulla 1389 de Vialidad Estatal volcaron luego de que el conductor perdiera el control sobre el vehículo oficial. Aunque la unidad terminó destrozada, los dos agentes a bordo, salvaron la vida.

Si bien los dos oficiales presentaron diversas contusiones, a decir de las fuentes consultadas, no requirieron de traslado a un hospital.

En tanto, con el apoyo de una grúa, la unidad policiaca fue llevada al estacionamiento de la Dirección de Vialidad Estatal.

Sobre la causa del accidente, versión de los hechos indica que los oficiales perseguían un automóvil que llevaba placas con una terminación no permitida para circular los días lunes, según el programa “Hoy No Circula” que precisamente este 11 de mayo comenzó a implementarse en 20 municipios de la entidad, entre ellos la capital poblana, con el fin de reducir la movilidad ante la pandemia sanitaria.

Al respecto, se espera que en próximas horas la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dé a conocer una postura sobre los hechos.