[Video] “No iba a volver a ver a mis papás”: alumna UPAEP denuncia intento de secuestro

Itzayana N., estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), reveló que el día 27 de febrero estuvo a punto de ser secuestrada, a unas calles de la institución.

Los hechos se dieron después del mediodía del pasado jueves, luego de que al salir de sus clases se dirigiera por su auto al estacionamiento (en dirección de la 15 Poniente y 23 Sur), cuando dos mujeres y un joven intentaron subirla a una camioneta negra polarizada. No obstante, la chica forcejeó con los delincuentes y corrió a un estacionamiento para salvar su vida.

La joven recriminó que el gobierno de Luis Miguel Barbosa no cumpliera su compromiso de aumentar la vigilancia con más patrullajes, pues la atención la recibió 40 minutos.

Está increíble la inseguridad. Ayer me sucedió algo muy impactante saber que me querían subir (a la camioneta) y no iba a volver a ver a mis papás. La policía estatal llegó muy prepotente. ¿Cómo quieren que después de sufrir un incidente, que prácticamente le des las placas del carro, cuando lo que haces es correr y salvar tu vida?

Itzayana comentó que seguramente el nivel de adrenalina le ayudó a liberarse y correr para ponerse a salvo.

Asimismo, acusó que no hubo apoyo de los elementos de seguridad de la UPAEP, y que pudo llegar segura a casa porque recibió el acompañamiento de agentes municipales: “¿Dónde está la seguridad que prometió el gobernador?”, reprochó.

“Señor gobernador si acaso está viendo esto, por favor, haga ya algo. No somos uno ni 10, somos un buen de chavos. La semana pasada, un compañero de nutrición lo dejaron casi desnudo, sin cosas”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE