[Video] “Lo recibo con un tiro en la cabeza”, así intimida primo de presunto feminicida a joven de Puebla

De nueva cuenta el apellido Forcelledo está en el ojo del huracán en Puebla y es que ahora, Ricardo Forcelledo, primo de Manuel Forcelledo, quien se encuentra en prisión acusado del feminicidio de una joven en 2014 en territorio poblano, fue señalado de violencia de género por una diputada de la Ciudad de México.

Fue la legisladora Alessandra Rojo de la Vega quien a través de su cuenta de Twitter acusó a Ricardo Forcelledo de exhibir y violentar psicológicamente a las mujeres además de “saltarse” a la justicia por ser familiar del exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

De acuerdo con Rojo todo comenzó porque Forcelledo expuso a su expareja de manera denigrante en Instagram.

“La más puta de Tehuacán. Les dejo su numero y su insta. Márquenle. Manda fotos desnuda y sé coge con quien quiera. Ahí les dejo su perfil”(sic.), escribió Forcelledo en una de las historias de la red social.

De tal forma que Rojo expuso el caso mediante su cuenta, en la que arrobó a la Fiscalía de Puebla y al gobernador Miguel Barbosa, con el siguiente mensaje:

“Un desgraciado por tener dinero, cree que puede golpear, difamar y amenazar a una mujer… Abro hilo sobre un caso más de violencia de género. Dónde un tal Ricardo Forcelledo le hizo daño no solo a una ex novia, si no a varias”(sic.).

En la denuncia, en redes sociales, además se publicó un video en la que la joven agredida graba el momento justo cuando presuntamente Ricardo Forcelledo, amenaza con matar al padre de la víctima:

“Si viene a mi casa lo recibo con un puto tiro en la cabeza, así que ni se vengan aparar”, se ecucha en el video.

Cuando la legisladora reveló las intimidaciones, más mujeres enviaron mensajes para demostrar que no es la primera vez que el sujeto es acusado de violentar a las féminas.

“Cuando yo vivía en Puebla siempre sacaban que les pegada a sus novias, pero heavy. Es un patán”, respondió una joven.

En otro mensaje una mujer le cuenta a la diputada que Forcelledo, además de ser violento, consume drogas y cuenta que por sus “palancas” las denuncias en su contra han quedado impunes.

“Es un tipo prepotente, consume drogas y alcohol a morir (…) Trataré de contactar a las chavas que yo conozco qué igual les iba a gritar a sus casas, las sacaba a golpes y las maltrataba… Es un asco de tipo todo mundo en Puebla lo sabe y lo han denunciado en diferentes ocasiones, pero su tío fue Procurador de Justicia y por eso y palancas siempre ha salido impune, ojalá que con esto sí reciba el castigo que merece porque sin duda va a acabar matando a alguien”(sic).

Tras estos mensajes la política vuelve a cuestionar a las autoridades “¿qué harán al respecto? mientras expone el abuso de poder que Forcelledo ha infligido supuestamente sobre sus víctimas

“Están locos esos niños. Por favor hagan algo estas niñas son un Sol, sino es ella va de otra”.

La denuncia en redes sociales fue publicada alrededor de las 21:40 horas del 4 de junio y no fue sino hasta el día siguiente a las 08:49 horas que fue respondida por el gobernador del estado, quien a través de su cuenta de Twitter y en sólo dos líneas prometió justicia.